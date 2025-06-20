Марк Цукерберг рассчитывает нанять компаньона одного из основателей OpenAI

Из недавних откровений главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) известно, что компания Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) пыталась напрямую переманивать сотрудников стартапа, создавшего ChatGPT. Как выясняется, этим дело не ограничилось, и сейчас Meta✴ пытается заполучить в свои ряды одного из основателей стартапа Safe Superintelligence, который является соратником выходца из OpenAI Ильи Суцкевера.

Напомним, что после драматичных событий вокруг отставки Сэма Альтмана осенью 2023 года ведущий разработчик в сфере ИИ, канадский учёный Илья Суцкевер покинул OpenAI с целью создания собственной компании Safe Superintelligence. Одним из компаньонов Суцкевера по новому стартапу стал Даниэль Гросс (Daniel Gross), который возглавил компанию в статусе генерального директора. На этой неделе издание The Information сообщило, что Гросса пытается переманить к себе Meta✴. Более того, Цукерберг хотел бы видеть в своей создаваемой ИИ-команде и бывшего главу GitHub Нэта Фридмана (Nat Friedman).

Кроме того, чтобы угодить сразу обоим кандидатам, Meta✴ готова выкупить пакет акций венчурного фонда NFDG, образованного Гроссом и Фридманом. Цукерберг в процессе охоты за ценными кадрами в сфере ИИ переключился на Гросса после того, как попытки купить стартап Safe Superintelligence целиком провалились. В апреле капитализация этой компании оценивалась в $32 млрд. Кроме того, Meta✴ не смогла переманить и одного из основателей этого стартапа Суцкевера, поэтому его соратник Гросс стал альтернативной целью. По замыслу Meta✴, после сделки по покупке стартапа Scale AI, Гросс и Фридман будут работать под руководством его основателя Александра Вана (Alexandr Wang), который переходит в Meta✴.