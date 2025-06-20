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Марк Цукерберг рассчитывает нанять компаньона одного из основателей OpenAI

Из недавних откровений главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) известно, что компания Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) пыталась напрямую переманивать сотрудников стартапа, создавшего ChatGPT. Как выясняется, этим дело не ограничилось, и сейчас Meta пытается заполучить в свои ряды одного из основателей стартапа Safe Superintelligence, который является соратником выходца из OpenAI Ильи Суцкевера.

Даниэль Гросс. Источник изображения: GitHub

Даниэль Гросс. Источник изображения: GitHub

Напомним, что после драматичных событий вокруг отставки Сэма Альтмана осенью 2023 года ведущий разработчик в сфере ИИ, канадский учёный Илья Суцкевер покинул OpenAI с целью создания собственной компании Safe Superintelligence. Одним из компаньонов Суцкевера по новому стартапу стал Даниэль Гросс (Daniel Gross), который возглавил компанию в статусе генерального директора. На этой неделе издание The Information сообщило, что Гросса пытается переманить к себе Meta. Более того, Цукерберг хотел бы видеть в своей создаваемой ИИ-команде и бывшего главу GitHub Нэта Фридмана (Nat Friedman).

Кроме того, чтобы угодить сразу обоим кандидатам, Meta готова выкупить пакет акций венчурного фонда NFDG, образованного Гроссом и Фридманом. Цукерберг в процессе охоты за ценными кадрами в сфере ИИ переключился на Гросса после того, как попытки купить стартап Safe Superintelligence целиком провалились. В апреле капитализация этой компании оценивалась в $32 млрд. Кроме того, Meta не смогла переманить и одного из основателей этого стартапа Суцкевера, поэтому его соратник Гросс стал альтернативной целью. По замыслу Meta, после сделки по покупке стартапа Scale AI, Гросс и Фридман будут работать под руководством его основателя Александра Вана (Alexandr Wang), который переходит в Meta.

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Теги: марк цукерберг, openai, ии
марк цукерберг, openai, ии
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