WhatsApp не сможет запустить рекламу в Евросоюзе до следующего года

Недавно стало известно о намерениях компании Meta✴, владеющей мессенджером WhatsApp, внедрить рекламу на отдельных вкладках IM-клиента с целью монетизации сервиса, а также ввести подписку для ряда клиентов. Европейским регуляторам в Ирландии было сообщено, что данные изменения не коснутся региональной политики WhatsApp до следующего года.

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на заявления руководства ирландской Комиссии по защите данных (DPC), которая отвечает за соблюдение региональных норм в данной сфере на территории Евросоюза. Все дальнейшие нюансы реализации новой политики WhatsApp в юрисдикции этого геополитического блока будут обсуждаться с представителями компании в ходе последующих встреч, как отмечается в заявлении регулятора. Нововведения, предлагаемые WhatsApp, на территории Евросоюза в текущем году реализованы не будут, поскольку потребуют согласования с региональными чиновниками различных уровней. Пока, по их словам, рано говорить что-либо конкретное относительно рекламной бизнес-модели, предложенной WhatsApp.

При этом представители WhatsApp признали, что планируемые изменения, связанные с внедрением рекламы и подписки, являются частью глобальной политики компании, и будут внедряться поэтапно по всему миру. История просмотров может быть использована Meta✴ для таргетированной рекламы только в том случае, если пользователь WhatsApp, Instagram✴ и Facebook✴ добровольно свяжет свои учётные записи во всех трёх приложениях. Остановить внедрение ИИ-функций в своих социальных сетях Meta✴ на территории Евросоюза также была вынуждена после вмешательства местных регуляторов, которые выразили озабоченность недостаточной защищённостью персональных данных пользователей.