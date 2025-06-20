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WhatsApp не сможет запустить рекламу в Евросоюзе до следующего года

Недавно стало известно о намерениях компании Meta, владеющей мессенджером WhatsApp, внедрить рекламу на отдельных вкладках IM-клиента с целью монетизации сервиса, а также ввести подписку для ряда клиентов. Европейским регуляторам в Ирландии было сообщено, что данные изменения не коснутся региональной политики WhatsApp до следующего года.

Источник изображения: Unsplash, Grant Davies

Источник изображения: Unsplash, Grant Davies

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на заявления руководства ирландской Комиссии по защите данных (DPC), которая отвечает за соблюдение региональных норм в данной сфере на территории Евросоюза. Все дальнейшие нюансы реализации новой политики WhatsApp в юрисдикции этого геополитического блока будут обсуждаться с представителями компании в ходе последующих встреч, как отмечается в заявлении регулятора. Нововведения, предлагаемые WhatsApp, на территории Евросоюза в текущем году реализованы не будут, поскольку потребуют согласования с региональными чиновниками различных уровней. Пока, по их словам, рано говорить что-либо конкретное относительно рекламной бизнес-модели, предложенной WhatsApp.

При этом представители WhatsApp признали, что планируемые изменения, связанные с внедрением рекламы и подписки, являются частью глобальной политики компании, и будут внедряться поэтапно по всему миру. История просмотров может быть использована Meta для таргетированной рекламы только в том случае, если пользователь WhatsApp, Instagram и Facebook добровольно свяжет свои учётные записи во всех трёх приложениях. Остановить внедрение ИИ-функций в своих социальных сетях Meta на территории Евросоюза также была вынуждена после вмешательства местных регуляторов, которые выразили озабоченность недостаточной защищённостью персональных данных пользователей.

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Теги: whatsapp, евросоюз, регуляторы, защита персональных данных, реклама, коммуникации
whatsapp, евросоюз, регуляторы, защита персональных данных, реклама, коммуникации
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