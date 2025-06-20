Датамайнер показал взрывной финал сюжетной миссии из новой Battlefield — фанаты в восторге

Следующий шутер из серии Battlefield, проходящий сейчас закрытое тестирование, предложит не только мультиплеер и королевскую битву, но и одиночную кампанию. Отрывком из неё поделился датамайнер temporyal.

Полутораминутный фрагмент из новой Battlefield (см. видео ниже) демонстрирует взрывной финал сюжетной миссии по уничтожению дамбы в Таджикистане. Подрыв этих гидротехнических сооружений стал уже визитной карточкой серии.

Фрагмент пестрит недоработками вроде отсутствующего звука, нехватки текстур и тестовых объектов вместо готовых. Как уточнил temporyal, ролик был найден в файлах недавнего обновления игры и актуальный геймплей не отражает.

Несмотря на явное несовершенство отрывка, фанаты увиденным остались довольны. «Выглядит чертовски эпично», — поделился Baseball4Ever99. Игрок GradyGaugler пошутил, что фрагмент даже более отполирован, чем Battlefield 2042.

По данным temporyal, сюжетная кампания следующей Battlefield включает пролог и восемь миссий в разных точках мира, помимо Таджикистана. Среди локаций также фигурируют Египет, США и Гибралтар.

Ранее сообщалось, что в результате недавнего крупного патча тестовая версия следующей Battlefield с «предварительной альфы» обновилась до полноценной «альфы». В игре также появились материалы королевской битвы.

Следующая Battlefield выйдет не позже 31 марта 2026 года, а полноценный анонс официально запланирован на текущее лето. Игру делают четыре студии Electronic Arts — DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect.