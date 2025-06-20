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AMD готовит шестиядерный Ryzen 5 9600X3D с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache

Компания AMD выпустит наследника шестиядерного Ryzen 5 7600X3D. Упоминание Ryzen 5 9600X3D появилось на странице поддержки графического драйвера для профессиональной видеокарты Radeon AI Pro R9700. Будущий процессор указан наряду с уже выпущенными моделями Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 7 9800X3D в информационном блоке о совместимости драйвера.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Поскольку некоторые игры теперь требуют наличия как минимум восьмиядерных процессоров, покупка шестиядерного процессора, особенно если речь идёт об игровых моделях, таких как серия X3D, может оказаться не лучшим решением. К сожалению, сложно оценить популярность предыдущей модели, поскольку Ryzen 5 7600X3D не был широко доступен. Однако независимое тестирование показало, что чип обеспечивает на удивление близкую к популярному восьмиядерному Ryzen 7 7800X3D производительность.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Точные характеристики Ryzen 5 9600X3D пока неизвестны. Предположительно чип оснащён одним восьмиядерным чиплетом CCD, у которого отключены два ядра. Чиплет ввода-вывода (I/O Die) в составе процессора вряд ли претерпел какие-либо изменения и должен включать блок встроенной графики.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Общий объём кеш-памяти у Ryzen 5 9600X3D будет чуть меньше, чем у Ryzen 7 9800X3D. Чип, скорее всего, получит 64 Мбайт кеш-памяти 3D V-Cache второго поколения, как и старшая модель Ryzen 7 9800X3D. Но поскольку два ядра у него отключены, объём кеш-памяти L2 сократится на 2 Мбайт.

Первые слухи о Ryzen 5 9600X3D стали появляться ещё в декабре прошлого года. Судя по всему, AMD давно планировала выпустить этот процессор. Удивляет лишь то, что ей потребовалось для этого так много времени.

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Теги: ryzen 9000x3d, утечка, процессор, 3d v-cache
ryzen 9000x3d, утечка, процессор, 3d v-cache
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