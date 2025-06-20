AMD готовит шестиядерный Ryzen 5 9600X3D с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache

Компания AMD выпустит наследника шестиядерного Ryzen 5 7600X3D. Упоминание Ryzen 5 9600X3D появилось на странице поддержки графического драйвера для профессиональной видеокарты Radeon AI Pro R9700. Будущий процессор указан наряду с уже выпущенными моделями Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 7 9800X3D в информационном блоке о совместимости драйвера.

Поскольку некоторые игры теперь требуют наличия как минимум восьмиядерных процессоров, покупка шестиядерного процессора, особенно если речь идёт об игровых моделях, таких как серия X3D, может оказаться не лучшим решением. К сожалению, сложно оценить популярность предыдущей модели, поскольку Ryzen 5 7600X3D не был широко доступен. Однако независимое тестирование показало, что чип обеспечивает на удивление близкую к популярному восьмиядерному Ryzen 7 7800X3D производительность.

Точные характеристики Ryzen 5 9600X3D пока неизвестны. Предположительно чип оснащён одним восьмиядерным чиплетом CCD, у которого отключены два ядра. Чиплет ввода-вывода (I/O Die) в составе процессора вряд ли претерпел какие-либо изменения и должен включать блок встроенной графики.

Общий объём кеш-памяти у Ryzen 5 9600X3D будет чуть меньше, чем у Ryzen 7 9800X3D. Чип, скорее всего, получит 64 Мбайт кеш-памяти 3D V-Cache второго поколения, как и старшая модель Ryzen 7 9800X3D. Но поскольку два ядра у него отключены, объём кеш-памяти L2 сократится на 2 Мбайт.

Первые слухи о Ryzen 5 9600X3D стали появляться ещё в декабре прошлого года. Судя по всему, AMD давно планировала выпустить этот процессор. Удивляет лишь то, что ей потребовалось для этого так много времени.