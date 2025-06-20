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AMD «поместит геймеров в центр событий», — в компании прокомментировали сотрудничество с Microsoft

Ранее на этой неделе компания Microsoft сообщила о продолжении сотрудничества с компанией AMD в области аппаратного обеспечения в рамках нового «стратегического многолетнего партнёрства». Обе компании будут заниматься разработкой основных компонентов игровых приставок Microsoft следующего поколения, включая Xbox и портативные устройства. Спустя несколько дней компания AMD выступила со своим комментарием по этому вопросу.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что вместе с Microsoft компания AMD «продвигает смелое общее видение будущего игр». Это будущее, по словам госпожи Су, обеспечит «бесшовный игровой процесс на любом экране, помещая геймеров в центр событий в любом месте».

Лиза Су отметила, что в дальнейшем AMD «выйдет за рамки» простого создания специальных чипов, используемых в оборудовании Xbox. Компания перейдет к созданию «целой дорожной карты оптимизированных для игр чипов, объединяющих мощь процессоров Ryzen и графики Radeon в консолях, карманных устройствах, ПК и облаке».

Она добавила, что новая экосистема игровых продуктов будет обеспечивать полную обратную совместимость между платформами и использовать ИИ для улучшения рендеринга и в целом графики в играх.

«От консолей до облака — AMD и Microsoft создают будущее иммерсивного гейминга. Мы очень рады работать с Microsoft, чтобы предоставить все эти технологии геймерам по всему миру», — добавила глава AMD.

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Теги: microsoft, xbox, amd, игровые консоли
microsoft, xbox, amd, игровые консоли
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