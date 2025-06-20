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Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram✴ должна быть убрана вся реклама, даже старая

Заместитель руководителя «Роскомнадзора» Владимир Логунов на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках Петербургского международного экономического форума разъяснил, что вся реклама, размещённая в запрещённых социальных сетях и на сайтах иноагентов, должна быть удалена до 1 сентября 2025 года. Начиная с этого дня в России вступает в силу закон, запрещающий распространять рекламу на признанных экстремистскими и заблокированных ресурсах.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В апреле президентом РФ был подписан закон о запрете с 1 сентября 2025 года размещения рекламы на интернет-ресурсах иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России. Ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы. Для физлиц административное наказание составит до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Логунов подчеркнул, что ранее размещённая реклама, не удалённая до вступления закона в силу, также подпадает под действие закона.

Чиновник сообщил о постепенном перетекании рекламодателей на российские платформы. По мнению Логунова, это свидетельствует об их ответственном отношении к распространению рекламы. «Что касается трендов, то мы видим, что с уходом других игроков с рынка “ВКонтакте” и Telegram стали основными каналами для рекламодателей. Это самый быстрорастущий сегмент. Туда уходят в основном рекламные бюджеты», — заявил замминистра.

Логунов также сообщил, что в 2024 году рекламодатели потратили на интернет-рекламу 859 млрд рублей. За 2024 год 1,3 млн рекламодателей разместили в Рунете около 3,5 млрд всех видов рекламных объявлений.

Представители Ассоциации блогеров и рекламных агентств перед подписанием закона в марте 2025 года утверждали, что в результате вступления закона в силу финансовые потери блогеров достигнут 1,8 млрд рублей. Оценить реалистичность этого прогноза, скорее всего, удастся только в 2026 году.

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Теги: реклама, социальные сети, нежелательные организации, закон, россия, запрет
реклама, социальные сети, нежелательные организации, закон, россия, запрет
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Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

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