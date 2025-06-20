«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования

Нейросеть «Сбера» GigaChat получила функцию «Провести исследование», которая позволяет осуществлять профессиональный анализ информации. Разработчики научили ИИ-сервис проводить глубокие многоступенчатые исследования, включая самостоятельный анализ данных из разных источников, а также генерацию развёрнутых и структурированных ответов со ссылками на используемые источники.

Отмечается, что для использования новой функции не нужно писать сложные текстовые запросы. Интеллектуальный агент-оркестратор помогает анализировать пользовательские запросы и формирует наборы специализированных ИИ-агентов для их обработки. Система нейросети, состоящая из множества агентов, позволяет использовать одновременно несколько экспертных модулей для комплексного анализа запроса и предоставления в ответе максимально полной информации.

В режиме глубокого исследования пользователь может экономить время на выполнении рутинной работы. Существенная часть исследовательской деятельности связана со собором информации, анализом источников и написанием текста. Теперь всё это можно делегировать системе GigaChat. Нейросеть способна анализировать данные, сопоставлять факты и на основе проделанной работы выдавать развёрнутые ответы. Функция «Провести исследование» поможет в подготовке качественного анализа тенденций конкретного рынка. Сервис также способен анализировать продукты и стратегии конкурентов, работающих в схожей бизнес-нише.

По данным «Сбера», GigaChat может провести целое научное исследование. «Если задать промпт: «Что нового в исследованиях по теме «Влияние внедрения цифровых валют центральных банков» (CBDC) на банковскую систему». Какие направления сейчас актуальны, кото этим занимается?» — нейросеть изучит актуальные публикации в выбранной области и даст обзор с ключевыми тезисами и ссылками на источники», — сказано в сообщении «Сбера».

На данный момент функция «Глубокого исследования» доступна в веб-версии GigaChat. Испытать возможности нейросети также можно в мобильном приложении сервиса для Android, которое доступно в магазинах RuStore и AppGallery.