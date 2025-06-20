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Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день

Многопользовательская футбольная аркада Rematch от французской студии Sloclap (Sifu) полноценно вышла в релиз лишь накануне, а у разработчиков уже появился повод для празднования.

Источник изображений: Sloclap

Источник изображений: Sloclap

Как сообщила Sloclap в официальном микроблоге проекта, за первые 24 часа с полноценного релиза суммарная аудитория Rematch на всех целевых платформах превысила миллион уникальных игроков.

Стоит отметить, что в данном случае речь не идёт о чистых продажах. Rematch можно не только купить в цифровых магазинах на ПК и консолях, но и опробовать по подписке Game Pass.

«Наблюдать за тем, как столь многие из вас запрыгнули в Rematch в первый же день, было невероятно. Вся команда безмерно благодарна!» — поделились разработчики. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Sloclap подчеркнула, что уже усердно работает над исправлением и улучшением Rematch. Актуальные планы на развитие игры в ближайшем будущем авторы представили во вчерашней заметке.

Основными приоритетами для команды сейчас являются реализация кроссплея, улучшение производительности, устранение проблем с рассинхронизацией сервера и клиента, а также устранение багов и повышение стабильности игры.

Rematch вышла на PC (1399 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. В Steam у проекта «в основном положительные» отзывы (рейтинг 77 %) и пиковый онлайн 92,8 тыс. человек (во время «беты» лучшим результатом были без малого 160 тысяч).

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Теги: rematch, sloclap, аркада, симулятор, экшен
rematch, sloclap, аркада, симулятор, экшен
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