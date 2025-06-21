Инвесторы поверили в бывшего топ-менеджера OpenAI: Мурати привлекла $2 млрд без единого продукта

Бывший главный технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) привлекла рекордные $2 млрд на развитие своего ИИ-стартапа Thinking Machines Lab, который всего за полгода получил оценку в $10 млрд. Это один из самых крупных стартовых раундов в истории Кремниевой долины, при том, что публично ещё не было представлено ни одного продукта и чёткого видения будущей разработки.

Созданная всего шесть месяцев назад компания не раскрывает свои технологии, но инвесторы готовы вкладывать средства, доверяя имени и репутации Мурати. Раунд возглавил один из крупнейших венчурных фондов Кремниевой долины Andreessen Horowitz при участии компании Conviction Partners. Как пишет Financial Times, ключевым фактором стало желание поддержать одного из самых узнаваемых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Финансирование Thinking Machines Lab подтверждает высокий спрос инвесторов на проекты в сфере искусственного интеллекта, способных конкурировать с OpenAI, Anthropic и крупными технологическими корпорациями, такими как Google и Meta✴. Мурати, которой 36 лет, покинула OpenAI в сентябре, сыграв ключевую роль в создании ChatGPT, генератора изображений Dall-E и голосового режима. До этого она работала старшим менеджером по продукту в Tesla, где участвовала в разработке Model X.

Также известно, что Мурати оказалась среди тех топ-менеджеров OpenAI, которые выразили сомнения в стиле управления Сэма Альтмана (Sam Altman) перед попыткой смещения его с поста гендиректора в ноябре 2023 года. Тогда она ненадолго стала временным генеральным директором, но Альтман быстро вернулся к руководству.

Интересно, что в Thinking Machines Lab также перешли несколько бывших сотрудников OpenAI, включая сооснователя Джона Шульмана (John Schulman), экс-руководителя спецпроектов Джонатана Лахмана (Jonathan Lachman) и бывших вице-президентов Баррета Зофа (Barret Zoph) и Лилиан Вэн (Lilian Weng).

Инвесторы считают, что команда, собранная Мурати, выглядит крайне убедительно, учитывая ограниченное число по-настоящему выдающихся специалистов в этой области. При этом конкретных данных о проекте почти нет. В феврале компания туманно заявила, что её цель состоит в том, чтобы сделать ИИ-системы более понятными, настраиваемыми и универсальными. Однако из-за высокой степени секретности некоторые фонды отказались от участия в сделке, поскольку Мурати не раскрывает ни планов по продукту, ни деталей финансовой стратегии.