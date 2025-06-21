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Sega случайно раскрыла актуальные продажи последних Persona, Yakuza, Sonic и Total War, а Persona 4 Revival придётся подождать

Японский издатель Sega на опубликованной 18 июня презентации для руководителей холдинга Sega Sammy случайно раскрыл актуальные продажи своих игр, а также обозначил сроки выхода находящихся в разработке проектов.

Источник изображения: Atlus

Источник изображений: Atlus

Как стало известно из документа, фэнтезийная ролевая игра Metaphor: ReFantazio от ведущих разработчиков Persona 5 достигла 2 млн проданных копий. Первый миллион покорился RPG в день релиза, 11 октября 2024 года.

Кроме того, на 25-й странице презентации приводится скрытый от посторонних глаз список с продажами вышедших ранее игр Sega и Atlus, однако простое копирование таблицы раскрывает её наполнение.

В рамках этой утечки компания рассекретила актуальные результаты 11 игр, включая Persona 5 Royal, Persona 3 Reload, Sonic Frontiers и другие:

Что касается находящихся в разработке проектов, то Sega уточнила сроки выхода японской ролевой игры Persona 4 Revival (ремейк Persona 4) и боевика Stranger Than Heaven от Ryu Ga Gotoku Studio (серия Like a Dragon / Yakuza).

Как стало известно, Persona 4 Revival и Stranger Than Heaven планируется выпустить не раньше начала следующего финансового года, который продлится с 1 апреля 2026-го по 31 марта 2027-го.

Persona 4 Revival создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. У Stranger Than Heaven, которая была полноценно представлена в июне, списка целевых платформ пока нет.

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Теги: persona 4 revival, atlus, sega, ролевая игра
persona 4 revival, atlus, sega, ролевая игра
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