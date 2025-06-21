Акционеры обвинили Apple в обмане относительно сроков выхода обновлённого Siri на базе ИИ

Акционеры Apple подали в минувшую пятницу коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагам против компании из Купертино, обвинив её в намеренном занижении сроков, необходимых для интеграции функций передового искусственного интеллекта в голосового помощника Siri, что нанесло ущерб продажам iPhone и стоимости её акций, пишет Reuters.

В иске, поданном в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско, утверждается, что из-за задержки с выходом ИИ-версии умного помощника Siri акционеры понесли потенциальные убытки в сотни миллиардов долларов в финансовом году, закончившемся 9 июня.

В качестве ответчиков в иске, поданном акционерами во главе с Эриком Такером (Eric Tucker), также указаны генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), финансовый директор Кеван Парекх (Kevan Parekh) и бывший финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri).

Акционеры сообщили, что Apple заставила их поверить, что Apple Intelligence станет движущей силой продаж смартфонов iPhone 16, хотя у неё не было функционального прототипа функций Siri на основе ИИ, и она не могла обоснованно утверждать, что эти функции когда-либо будут готовы к их выходу. Однако после того, как оценка Apple своего прогресса в области ИИ на конференции для разработчиков WWDC 2025 разочаровала аналитиков, акционеры пришли к выводу, что компания намеренно преуменьшила время, которое ей понадобится для запуска ИИ-функций Siri, обещанных годом ранее. Единственным упоминанием Siri в программной речи WWDC 2025 года было сообщение главы отдела разработки ПО Apple Крейга Федериги (Craig Federighi) о том, что компания продолжает работу над проектом. До этого, в марте 2025 года Apple подтвердила, что выход «поумневшей» Siri откладывается до 2026 года.

Как пишет Reuters, акции Apple потеряли почти четверть стоимости с момента рекордного максимума, достигнутого 26 декабря 2024 года, из-за чего компания утратила $900 млрд рыночной стоимости. Но падение акций в 2025 году было больше связано со опасениями инвесторов по поводу роста пошлин, а не со скоростью развёртывания компанией ИИ-технологий, отметил ресурс AppleInsider, добавив, что непонятно, как истцы учитывают этот факт в своём иске.