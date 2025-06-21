В драйвере ISA-звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32 исправили ошибку, найденную 25 лет назад

Разработчики Linux продолжают удивлять своей настойчивой поддержкой ретро-оборудования. Свежий пример — запрос на включение в ядро Linux 6.16-rc3 исправлений для драйвера звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32, дебютировавшей в далёком 1994 году и использующей разъём ISA.

К запросу приложено примечание, что первый отчёт об ошибке поступил ещё 25 лет назад. Между тем, последние материнские платы с ISA-слотами (например, под сокет LGA775) выпускались около 20 лет назад. Исправление затрагивает функцию DMA (Direct Memory Access) — теперь при смене режима DMA он принудительно отключается, что позволяет избежать появления шумов. Второе важное изменение запрещает смену режима DMA, если устройство уже воспроизводит PCM-поток.

Эти два ключевых патча драйвера snd-sbawe.ko устраняют ошибку №218185, из-за которой использование Sound Blaster AWE32 в связке со звуковым стеком PipeWire/WirePlumber приводило к зависаниям системы. Последний отчёт об этой проблеме датируется 2023 годом, а исправление вошло в Linux 6.16-rc3 в середине 2025 года и ожидается в стабильной версии ядра, которая должна выйти в июле–августе.

Фактически, это означает, что кто-то как минимум в 2023 году запускал Fedora 39 на системе с процессором Pentium P54C, 1 Гбайт ОЗУ и той самой AWE32 — но с современным звуковым стеком система стабильно зависала из-за багов старого драйвера snd-sbawe.

Среди прочих звуковых обновлений в Linux 6.16 также упоминаются улучшения поддержки кодеков Cirrus, цифровых процессоров i.MX8, HD Audio и USB-аудио на платформе AMD, а также некоторые мелкие исправления сборки.