Китай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификации

Власти Китая готовятся к запуску централизованной системы онлайн-идентификации. Новая система виртуального ID (virtual ID) должна «защитить личные данные граждан и способствовать здоровому развитию цифровой экономики». Хотя инициатива на сегодня носит добровольный характер, правозащитники считают, что система может стать мощным инструментом тотального контроля.

С момента прихода к власти Си Цзиньпина (Xi Jinping) в 2012 году, китайское киберпространство, как пишет CNN, стало одним из самых жёстко регулируемых в мире. Армия цензоров круглосуточно отслеживает онлайн-активность — удаляются посты, блокируются аккаунты, вычисляются пользователи-критики. С введением виртуального ID госслужбы смогут эффективнее мониторить персональные данные и собирать их в единую базу, что поможет оперативно отслеживать цифровой след любого пользователя и при необходимости полностью исключать его из онлайн-пространства.

Учёный из из Калифорнийского университета в Беркли Сяо Цян (Xiao Qiang) объяснил, что такая система позволяет государству не просто наблюдать, но и в реальном времени блокировать неугодных ему пользователей. Он охарактеризовал предложенную инфраструктуру слежки как цифровой авторитаризм. С ним согласна и Шэйн И (Shane Yi) — исследователь из неправительственной правозащитной организации China Human Rights Defenders. По её словам, власти получат полномочия «делать в сети всё, что посчитают нужным», отслеживая действия пользователей буквально с самой первой точки их входа в сеть.

Одновременно китайские государственные СМИ, напротив, называют систему «бронежилетом для персональных данных» и подчёркивают её преимущества в борьбе с утечками информации. По последним данным, более шести миллионов пользователей уже зарегистрировались в virtual ID, хотя формально система позиционируется как добровольная.

Но эксперты сомневаются в добровольности. По крайне мере юрист Хаочэнь Сунь (Haochen Sun) из Гонконгского университета считает, что если государство захочет, оно сделает систему обязательной, предлагая пользователям какие-либо бонусы за участие, например, упрощённые процедуры авторизации и доступ к определённым сервисам. Сунь также указал на серьёзный риск киберугроз из-за того, что централизованная база сама по себе может быть уязвима, особенно на фоне прошлых масштабных утечек, включая инцидент 2022 года, когда в сеть попали данные одного миллиарда китайских граждан.

Предложение о создании виртуального ID поступило в 2024 году от заместителя начальника киберполиции Цзя Сяоляна (Jia Xiaoliang). Проект был выставлен на общественное обсуждение, как того требует законодательный процесс КНР. Однако ещё на стадии обсуждения его раскритиковали правозащитники и интернет-эксперты. Одним из таких критиков стала профессор Лао Дунъянь (Lao Dongyan) из Университета Цинхуа, сравнившая систему с установкой «слежки за каждым пользователем». Её пост в соцсети Weibo быстро удалили, а аккаунт заблокировали на три месяца.

К моменту публикации окончательных правил в мае 2025 года почти все критические комментарии из сети исчезли. Хотя официально система пока не является обязательной, эксперты не исключают, что в ближайшие годы виртуальный ID может стать основной формой аутентификации в китайском сегменте интернета, «дожав» остатки цифровой анонимности.