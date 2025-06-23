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Huawei выпустила «безандроидную» бета-версию HarmonyOS 6 — пока только для разработчиков

В прошлую пятницу китайская компания Huawei Technologies представила не только свою серверную систему CloudMatrix 384 и новые большие языковые модели, но и бета-версию потребительской операционной системы HarmonyOS 6. Она уже доступна разработчикам приложений, но сроки выхода этой платформы на рынок пока не уточняются.

Источник изображения: Unsplash, Onur Binay

Источник изображения: Unsplash, Onur Binay

Как поясняет South China Morning Post, серия премьер в изложении Huawei состоялась в минувшую пятницу на ежегодной конференции для разработчиков. Упор делался на приложения для искусственного интеллекта и сопутствующие функции. По словам главы потребительского бизнеса Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), версия 5 операционной системы HarmonyOS уже установлена на более чем 40 моделях устройств Huawei, в экосистеме компании зарегистрированы более 8 млн разработчиков, а клиентам доступны более 30 000 приложений и сервисов, работающих под управлением этой платформы.

Из этого количества основное время использования клиентами пришлось примерно на 5000 самых популярных приложений, и с этой точки зрения решения Huawei всё ещё серьёзно отстают как от экосистемы Apple, так и от Google Android. Китайская компания в целях облегчения создания ИИ-агентов предложила разработчикам инструментарий HarmonyOS Agent Framework. Когда состоится публичный анонс HarmonyOS 6, под управлением этой операционной системы смогут функционировать более 50 ИИ-агентов — программ, которые способны выполнять определённую работу от имени пользователя и в его интересах, используя ресурсы систем искусственного интеллекта.

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Теги: huawei, harmonyos, операционная система, ии, ии-агент
huawei, harmonyos, операционная система, ии, ии-агент
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