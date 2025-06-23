Власти США заподозрили DeepSeek в сотрудничестве с китайским правительством и обходе американских санкций

Редкий технологический или научный прорыв КНР в наше время остаётся без внимания властей США. Уже зарекомендовавшая себя на международном рынке систем искусственного интеллекта китайская компания DeepSeek, по мнению американских чиновников, не только сотрудничает с правительством КНР, но и нарушает правила экспортного контроля США.

Уже наличие подобных обвинений способно само по себе стать причиной наложения определённых санкций на DeepSeek и использование её сервисов в США и ближайшими странами-союзниками. Впрочем, агентство Reuters в своей публикации ссылается на непривычно подробные комментарии некоего высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, не раскрывая его личности, а потому подобные обвинения пока нельзя считать официальными.

По его словам, у американских чиновников есть понимание готовности DeepSeek сотрудничать с китайскими органами власти в части военных разработок и разведывательных операций. Данная активность ведётся обособленно от развития коммерческих больших языковых моделей DeepSeek, которые опираются на открытый исходный код. Как утверждает первоисточник, пользовательская информация и статистика попадает от DeepSeek к китайским спецслужбам.

Как отмечается, DeepSeek также упоминается около 150 раз в тексте контрактов на обеспечение Народно-освободительной армии Китая и предприятий оборонной отрасли Поднебесной. По крайней мере, военным разработчикам в Китае компания DeepSeek якобы предоставляла свои услуги.

Кроме того, американский госдеп подозревает DeepSeek в обходе американских ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай. По словам чиновника, китайский стартап имеет доступ к большим количествам ускорителей Nvidia H100, поставки которых в КНР запрещены с осени 2022 года. Представители Nvidia на этот счёт лишь заявили, что DeepSeek в своё время официально закупила ускорители H800, пока те тоже не попали под запрет. По данным американских властей, DeepSeek использует подставные компании в соседних странах Юго-Восточной Азии, чтобы получить доступ к американским ускорителям вычислений, а также через аналогичные структуры пытается получить удалённый доступ к серверным вычислительным мощностям профильных провайдеров. Пока DeepSeek не попала в «чёрные списки» в США, но если подобная заинтересованность появилась в верхних эшелонах власти, то это лишь вопрос времени.