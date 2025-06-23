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Экс-глава Intel вложился в стартап, создающий сверхпроводниковые чипы для суперкомпьютеров

Спектр интересов Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) после его отставки с поста генерального директора Intel в начале декабря прошлого года то и дело становится предметом обсуждения в прессе, и очередной поддерживаемый им стартап интригует своей миссией. Компания Snowcap Compute собирается создавать чипы для суперкомпьютеров, которые обладают свойством сверхпроводимости.

Источник изображения: Snowcap Compute

Источник изображения: Snowcap Compute

В свою очередь, состояние сверхпроводимости позволит заметно снизить энергопотребление таких чипов, хотя достигаться оно будет традиционно при сверхнизких температурах, что также требует серьёзных энергозатрат на их поддержание. Так или иначе, как поясняет Reuters, представители Snowcap Compute убеждены, что игра будет стоить свеч, поскольку эффективность итоговых вычислительных систем будет покрывать дополнительные затраты на мощное охлаждение. Соотношение производительности и энергопотребления для разрабатываемых стартапом чипов будет в 25 раз выше, чем у лучших представителей текущего поколения ускорителей.

Генеральный директор Snowcap Compute Майкл Лафферти (Michael Lafferty) поясняет: «Энергоэффективность — это хорошо, но продажами движет производительность. То есть, мы одновременно поднимаем производительность и опускаем уровень энергопотребления». Предполагается, что для выпуска чипов с подобными свойствами понадобится доступ к нитриду ниобия-титана — сплаву, составляющие которого нужно получать из Бразилии и Канады. Первые образцы готовых чипов компания рассчитывает получить к концу следующего года, но наладить выпуск полноценных вычислительных систем на их основе удастся лишь значительно позже.

Нюанс заключается в том, что поддержку стартапу на данном этапе оказал бывший глава Intel Патрик Гелсингер, вложивший через связанный с ним венчурный фонд Playground Digital часть из $23 млн, собранных инвесторами. Кроме того, Гелсингеру за это полагается и место в совете директоров Snowcap Compute, поэтому в жизни стартапа бывший руководитель Intel будет принимать самое непосредственное участие. Сам Гелсингер подчеркнул: «Многие дата-центры сегодня ограничены в своём масштабировании только количеством доступной энергии».

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Теги: intel, сверхпроводимость, суперкомпьютер, пэт гелсингер, стартап
intel, сверхпроводимость, суперкомпьютер, пэт гелсингер, стартап
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