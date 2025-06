Вышли подробные обзоры Nintendo Switch 2 — в целом хорошо, но экран мог бы быть получше

Nintendo Switch 2 уже две недели находится в продаже, и многие желающие смогли её купить. Однако среди потенциальных покупателей есть и те, кто находится в раздумьях и не может решиться на покупку. Многие зарубежные игровые СМИ похвалили Switch 2, однако технические издания также обратили внимание на её недостатки и в целом оказались не очень впечатлены новым устройством.

Для большинства пользователей, особенно тех, кто не знаком со Steam Deck или другими портативными игровыми приставками на базе ПК (Steam Deck, ROG Ally, Ayaneo и др.), самым непосредственным отличием между оригинальной Switch и Switch 2 станет физический размер новой консоли. Switch 2 оснащена более крупным 8-дюймовым экраном, что увеличивает размер приставки. По габаритам она стала ближе к геймпаду Nintendo Wii U или той же консоли Steam Deck, правда, она намного тоньше последней.

Ключевым недостатком Switch 2 многие обозреватели называют именно экран. Во-первых, несмотря на заявленную поддержку режима HDR, яркость дисплея приставки составляет чуть больше 400 кд/м², что является минимальным уровнем HDR согласно стандарту VESA DisplayHDR. Разница между HDR- и SDR-режимами при использовании экрана самой консоли (напомним, её можно подключать и к телевизорам) минимальна. Большинство пользователей, вероятно, решат не использовать HDR вообще, чтобы исключить его влияние на производительность и время автономной работы консоли, особенно учитывая запутанность настроек HDR.

Если предыдущая Switch оснащена OLED-экраном (также существует версия с ЖК-экраном), то Switch 2 такой опции, по крайней мере пока, не предлагает. В ней используется IPS-экран, при этом не лишённый эффекта Image Persistence или послесвечения. Это явление характерно для ЖК-панелей и проявляется в виде отображения нежелательной визуальной информации, соответствующей предыдущему состоянию дисплея. По словам Digital Foundry, эффект послесвечения у экрана Switch 2 на самом деле хуже, чем у оригинальной модели Switch 2017 года. Он может раздражать, особенно при игре в 2D-игры. Обозреватель Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman) отмечает, что ему больше нравится играть на OLED-экране Switch первого поколения, поскольку он просто выдаёт более чёткую картинку и меньше размывает изображение, так как обладает более быстрым откликом.

К работе Switch 2 с телевизором или другим подключённым внешним дисплеем тоже есть вопросы. Например, с внешним экраном не работает технология динамической смены частоты обновления (VRR). Она реализована только для экрана самой приставки, при этом последний поддерживает частоту обновления 120 Гц. Digital Foundry сообщает, что функциональность VRR легко подтверждается с помощью коллекции мини-игр Switch 2 Welcome Tour за 10 долларов (которая включает специальную демонстрацию для этой технологии). Но пока трудно найти случаи, когда VRR действительно хорошо работает в играх. Судя по всему, сейчас VRR может работать при частоте кадров выше 40, но разработчики игр должны реализовать компенсацию низкой частоты кадров.

В целом обозреватели похвалили обновлённые контроллеры Joy-Con 2 приставки. Они стали крупнее и крепятся к консоли с помощью магнитных направляющих, а не рельсов. В то же время многие отметили, что новые контроллеры немного люфтят. Мнения о полезности новой функции контроллеров, которые теперь можно использовать как мышку, разделились. Обозревателю TechRadar функция понравилась, автор Eurogamer назвал её «странной и недоработанной». К счастью, с Switch 2 можно использовать и настоящую мышку. У Joy-Con 2 также появилась новая кнопка «C» для вызова игрового чата GameChat — его обозреватели похвалили. Эта кнопка также появилась у обновлённого геймпада Switch Pro для Switch 2. Приставка также поддерживает оригинальную модель контроллера Switch Pro.

Для Switch 2 компания Nintendo выпустила веб-камеру Switch 2 Camera. Покупать её необязательно, можно использовать и сторонние веб-камеры, но PC Mag отмечает, что фирменное решение Nintendo несколько удобнее использовать с консолью, чем большинство обычных камер USB-C, предназначенных для видеоконференций и обладающих меньшим углом обзора.

Обозреватели отметили феноменальную энергоэффективность приставки. С одной стороны, она оснащена батареей чуть менее 20 Вт·ч, которой хватает примерно на два часа игры в Cyberpunk 2077. С другой стороны, такой же уровень автономности обеспечивают портативные приставки с батареями на 80 Вт·ч. Как показывают тесты Digital Foundry, Switch 2 в режиме Performance (в составе док-станции) потребляет в бенчмарке Cyberpunk 2077 в десять раз меньше энергии, чем PS5 Slim, рендеря ту же сцену. При этом приставка Sony выдаёт 60 кадров в секунду, а Switch 2 — всего на 20 меньше. В других играх в портативном режиме консоль Nintendo может проработать до четырёх–пяти часов.

Switch 2 — первая портативная приставка, оснащённая графикой Nvidia RTX, а это значит, что она в определённой степени поддерживает технологии масштабирования изображения DLSS. В консоли, судя по всему, применяется некая кастомная версия Nvidia DLSS. Её эффективность варьируется в зависимости от игры — от приличных в Fast Fusion до феноменальных в Cyberpunk 2077. Благодаря масштабированию DLSS некоторые игры на Switch 2 могут выводиться с разрешением 4K.

Также похвалы заслужила обратная совместимость Switch 2. Подавляющее большинство игр для Switch 1 работает на новой приставке. Даже те игры, которые имеют проблемы с совместимостью, а таких немного, стараются работать на приставке. Иными словами, проблемы в основном связаны с поддержкой онлайн-составляющих таких игр. Примером служит Marvel vs. Capcom Fighting Collection. В неё можно играть в одиночку, но онлайн не поддерживается. Даже те игры, которые изначально попали в список неподдерживаемых (Alan Wake, Rocket League, Wolfenstein II) ещё до выпуска консоли, сейчас работают на Switch 2 благодаря выпущенным обновлениям.

Вопрос обратной совместимости для приставки очень важен, поскольку родных эксклюзивов для Switch 2 на данный момент не так много: Mario Kart World, Fast Fusion, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Konami's Survival Kids, а также выпущенные обновления для Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Следует добавить, что для Switch 2 доступно много других игр, таких как портированные Cyberpunk 2077 или Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Fortnite и Sonic X Shadow Generations. В перспективе к ним добавятся эксклюзивы Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 Beyond и Pokémon Legends Z-A.

При цене $450 и $500 (в комплекте с игрой) Switch 2 находится в одной ценовой категории с Steam Deck и несильно дешевле тех же ROG Ally, MSI Claw или Ayaneo Slide, однако последние не оснащаются док-станцией. С технической точки зрения консоль Nintendo значительно слабее и построена на более зрелых технологиях. Однако она может предложить особенности, которых нет у других консолей, такие как GameChat с функциями шумоподавления и удаления фона на базе технологий Nvidia RTX. Она также имеет преимущество в виде технологии масштабирования DLSS.

И всё же многие издания описывают Switch 2 как эволюцию, а не революцию. В отличие от предыдущих консолей Nintendo, таких как Wii и оригинальная Switch, новая система на самом деле не предлагает множество новых функций — это просто усовершенствованная версия оригинальной Switch. Об этом, собственно, говорит и само название приставки.

Возможно, сейчас самым разумным решением стало бы покупка какой-то другой приставки до выхода Switch 2 OLED. Большинство отрицательных отзывов обозревателей связано именно с ЖК-экраном Switch 2. Поэтому в какой-то момент Nintendo практически гарантировано выпустит версию с OLED-дисплеем, который предложит более чёткое изображение, более низкие задержки и более яркие цвета. Другой вопрос: сколько потенциальный покупатель Switch 2 готов будет ждать, пропуская такие игры, как The Duskbloods, Daemon X Machina: Titanic Scion, Hyrule Warriors: The Imprisoning War и Kirby Air Riders, не говоря уже о тех, которые уже вышли.