Критики оценили Death Stranding 2: On the Beach выше первой части, вопреки саботажу Кодзимы

Как и было обещано, 23 июня первые оценки от западных критиков получил горячо ожидаемый курьерский экшен Death Stranding 2: On the Beach от разработчиков из японской студии Kojima Productions.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 90 обзоров Death Stranding 2: On the Beach со средним рейтингом 90 %. На OpenCritic картина схожая — 91 % при 51 отзыве (игру рекомендуют 96 % журналистов).

Таким образом, сиквел значительно опередил первую игру по среднему баллу. Death Stranding на релизе заслужила 82 % с куда большим, чем у DS2, разбросом оценок (от «десяток» до «троек»).

Рецензенты остались в восторге от непредсказуемого и полного интриг сюжета, проработанных персонажей, улучшения почти всех элементов первой части, всё ещё уникального чувства общности с другими игроками и красивой графики.

В минусы проекту записали доставшуюся от оригинальной игры монотонность геймплея, всё ещё простоватую боевую систему, затянутую историю, не всегда удачных боссов и проблемы технического характера (вроде багов со звуком).

Критики сошлись во мнении, что DS2 стала на редкость удачным сиквелом и одной из лучших работ Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), вопреки саботажу с его стороны — это более увлекательная, доступная и простая игра, нежели первая.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5 ($70 за рубежом, 8999 рублей в России), однако в состав расширенной версии ($80), помимо прочего, входит доступ за два дня до официального релиза.