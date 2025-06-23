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Самый зоркий телескоп на Земле начал изучать вселенную — опубликованы первые впечатляющие снимки

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST), установленная в новейшей обсерватории имени Веры К. Рубин (Vera C. Rubin), всего за 10 часов наблюдений запечатлела свет миллионов далёких небесных тел в беспрецедентном масштабе. Учёные опубликовали первые снимки, сделанные новейшим инструментом, который назван в честь американского астронома, открывшей в 1978 году свидетельства существования тёмной материи.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory

Первые же часы наблюдений позволили обнаружить 2104 ранее неизвестных астероида, включая семь околоземных, которые, к счастью, не представляют угрозы для нашей планеты. Ожидается, что обсерватория имени Рубин обнаружит миллионы космических объектов в течение ближайших двух лет, что сделает её самым эффективным инструментом для обнаружения комет и астероидов, путешествующих через Солнечную систему.

Команда опубликовала мозаику Тройной туманности (Trifid) и туманности Лагуна (Lagoon). Изображение состоит из 678 отдельных снимков, сделанных в течение семи часов, на которых запечатлены невиданные ранее детали, находящиеся на расстоянии 9000 световых лет от Земли.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory

Тройная туманность и туманность Лагуна в объективе LSST

Обсерватория расположена на горе Серро-Пачон в чилийских Андах. В ночное время эта местность чрезвычайно тёмная, что делает её идеальной для наблюдения за звёздным небом. Для предотвращения нежелательных засветов при движении к обсерватории запрещено использовать дальний свет фар.

Телескоп обсерватории использует уникальную конструкцию из трёх зеркал диаметром 8,4, 3,3 и 5,7 метра соответственно, которые направляют изображение ночного неба на сенсоры 3,2-гигапиксельной камеры LSST размером 3 × 1,65 метра и весом около 2800 кг. Концепция LSST была впервые предложена в 2003 году. В 2007 году проект получил финансирование от Чарльза Симони (Charles Simonyi) и Билла Гейтса (Bill Gates). В 2010 году Национальный научный фонд США (NSF) и Министерство энергетики США (DOE) выделили дополнительные средства.

Широкое поле зрения телескопа позволяет захватывать взаимодействующие галактики, а также панорамные виды миллионов галактик, что придаёт изображениям кинематографический эффект. За один сеанс экспозиции камера может захватывать область неба, примерно в 40 раз превышающую размер полной Луны.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory

Галактики, в том числе спиральные галактики в скоплении Девы, которое примерно в 100 млрд раз больше Млечного Пути

Обсерватория будет проводить съёмку неба южного полушария каждые три–четыре дня в течение ближайшего десятилетия. Ожидается, что проект откроет около 20 миллиардов ранее неизвестных галактик, обнаружит более 90 000 новых околоземных астероидов и поможет ответить на вопросы о тёмной материи, сгенерировав за время своей работы до 500 петабайт бесценных астрономических данных.

Учёные надеются, что уже в первый год работы новый телескоп сможет подтвердить или опровергнуть существование девятой планеты в Солнечной системе. По мнению астрономов, она может располагаться далеко за орбитой Нептуна и совершать один оборот вокруг Солнца за 10 000–20 000 лет.

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Теги: обсерватория, телескоп, туманность, астероиды, девятая планета, чили
обсерватория, телескоп, туманность, астероиды, девятая планета, чили
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