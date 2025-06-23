Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы Выяснилось, что Intel замедлила свои GPU...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Выяснилось, что Intel замедлила свои GPU на 20 % ради безопасности — в Linux уже придумали, как это исправить

Компания Canonical, разработчик популярного дистрибутива Ubuntu, совместно с Intel планирует отключить ряд защитных механизмов в драйверах для графических решений Intel. Эти изменения коснутся исключительно GPU-вычислений, выполняемых через API OpenCL и Level Zero. По словам разработчиков, эти изменения позволят увеличить вычислительную производительность графической подсистемы примерно на 20 %.

Хотя патчам безопасности Intel по части графики уделяется заметно меньше внимания, чем аналогичным механизмам на стороне центрального процессора, их влияние на производительность оказалось значительно выше, чем предполагалось ранее. По данным из баг-трекера Ubuntu Launchpad, на которые ссылается Phoronix, отключение защитных функций может дать пользователям прибавку до 20 % при работе с задачами, использующими вычисления на GPU.

Такой прирост стал возможен за счёт использования опции компиляции NEO_DISABLE_MITIGATIONS, которая отключает встроенные в Intel Compute Runtime защитные механизмы, связанные, в частности, с уязвимостью Spectre. Canonical намерена активировать эту опцию по умолчанию в Ubuntu, начиная с версии 25.10. При этом уточняется, что это изменение коснётся исключительно пакетов Compute Runtime и никак не затронет защитные механизмы ядра Linux или других компонентов операционной системы.

Представители Intel и Canonical уже согласовали данные изменения и подтвердили, что потенциальные риски от отключения этих мер безопасности минимальны. Intel даже распространяет свои собственные пакеты Compute Runtime для OpenCL и Level Zero на платформе GitHub уже без включённых защитных механизмов. Согласно официальной позиции обеих компаний, уязвимости типа Spectre для GPU уже достаточно хорошо нейтрализованы на уровне ядра Linux, поэтому повторное применение мер защиты на уровне Compute Runtime нецелесообразно и не даёт ощутимого повышения безопасности.

Однако разработчики предупреждают, что теоретически отключение мер защиты может открыть ранее неизвестные векторы атак или выявить скрытые ошибки, которые до этого устранялись существующими мерами безопасности. Несмотря на это, обе компании считают, что риски оправданы заметным приростом производительности, особенно с учётом отсутствия реальных примеров эксплуатации подобных уязвимостей.

В настоящее время разработчики Ubuntu активно тестируют изменения с использованием специального PPA-репозитория Launchpad, где уже представлены сборки с отключёнными защитными механизмами. Ожидается, что все изменения будут окончательно внедрены в релиз Ubuntu 25.10.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Побит мировой рекорд по разгону GPU — встроенную графику Intel Core Ultra 9 285K довели до 4,25 ГГц под жидким азотом
У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарты на Xe2
Intel облегчила графические драйверы на 500 Мбайт, но они всё равно «тяжелее» пакетов AMD и Nvidia
Huawei выпустила «безандроидную» бета-версию HarmonyOS 6 — пока только для разработчиков
В драйвере ISA-звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32 исправили ошибку, найденную 25 лет назад
Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4
Теги: intel, графические процессоры, производительность, безопасность
intel, графические процессоры, производительность, безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет»
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 22 мин.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 35 мин.
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 2 ч.
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 5 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 13 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 13 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 14 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 15 ч.
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех 15 ч.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 15 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 25 мин.
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek 59 мин.
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC 2 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 4 ч.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 7 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) на платформе Core Ultra второго поколения 10 ч.
Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе 12 ч.
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, которая будет дешевле оригинала 12 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование Zalman P40 Prism White: корпус-призма 12 ч.
Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением 13 ч.