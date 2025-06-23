Выяснилось, что Intel замедлила свои GPU на 20 % ради безопасности — в Linux уже придумали, как это исправить

Компания Canonical, разработчик популярного дистрибутива Ubuntu, совместно с Intel планирует отключить ряд защитных механизмов в драйверах для графических решений Intel. Эти изменения коснутся исключительно GPU-вычислений, выполняемых через API OpenCL и Level Zero. По словам разработчиков, эти изменения позволят увеличить вычислительную производительность графической подсистемы примерно на 20 %.

Хотя патчам безопасности Intel по части графики уделяется заметно меньше внимания, чем аналогичным механизмам на стороне центрального процессора, их влияние на производительность оказалось значительно выше, чем предполагалось ранее. По данным из баг-трекера Ubuntu Launchpad, на которые ссылается Phoronix, отключение защитных функций может дать пользователям прибавку до 20 % при работе с задачами, использующими вычисления на GPU.

Такой прирост стал возможен за счёт использования опции компиляции NEO_DISABLE_MITIGATIONS, которая отключает встроенные в Intel Compute Runtime защитные механизмы, связанные, в частности, с уязвимостью Spectre. Canonical намерена активировать эту опцию по умолчанию в Ubuntu, начиная с версии 25.10. При этом уточняется, что это изменение коснётся исключительно пакетов Compute Runtime и никак не затронет защитные механизмы ядра Linux или других компонентов операционной системы.

Представители Intel и Canonical уже согласовали данные изменения и подтвердили, что потенциальные риски от отключения этих мер безопасности минимальны. Intel даже распространяет свои собственные пакеты Compute Runtime для OpenCL и Level Zero на платформе GitHub уже без включённых защитных механизмов. Согласно официальной позиции обеих компаний, уязвимости типа Spectre для GPU уже достаточно хорошо нейтрализованы на уровне ядра Linux, поэтому повторное применение мер защиты на уровне Compute Runtime нецелесообразно и не даёт ощутимого повышения безопасности.

Однако разработчики предупреждают, что теоретически отключение мер защиты может открыть ранее неизвестные векторы атак или выявить скрытые ошибки, которые до этого устранялись существующими мерами безопасности. Несмотря на это, обе компании считают, что риски оправданы заметным приростом производительности, особенно с учётом отсутствия реальных примеров эксплуатации подобных уязвимостей.

В настоящее время разработчики Ubuntu активно тестируют изменения с использованием специального PPA-репозитория Launchpad, где уже представлены сборки с отключёнными защитными механизмами. Ожидается, что все изменения будут окончательно внедрены в релиз Ubuntu 25.10.