Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов»

Издательство Microsoft в блоге Xbox Wire поделилось подробностями июньского обновления экосистемы Xbox, включая актуальные консоли компании и специализированное приложение на ПК.

Во-первых, с этой недели участники программы Xbox Insider смогут опробовать агрегированную (объединённую) библиотеку в приложении Xbox на Windows, куда можно будет добавить свои игры из сторонних магазинов.

Публикация в Xbox Wire упоминает Battle.net и «другие ведущие магазины на ПК», ассортимент которых будет расширяться со временем. По данным The Verge, в изначальный список, помимо сервиса Blizzard, входит ещё Steam.

Публичный релиз новой объединённой библиотеки ожидается в приложении Xbox до конца текущего года, в том числе на запуске анонсированных недавно портативных устройств линейки ROG Xbox Ally от Xbox и Asus.

Во-вторых, Microsoft обновит домашний экран консолей Xbox, добавив возможность закреплять на нём игры и приложения (до трёх единиц). Также появится возможность скрыть системные приложения и сократить список недавних.

Все эти настройки дашборда Xbox появятся в выходящем сегодня, 23 июня, обновлении системы. Microsoft начала тестировать перечисленные функции в середине мая, так что публичный релиз не заставил себя долго ждать.

Кроме того, Microsoft добавила раннюю версию игрового ИИ-помощника Copilot for Gaming в «бету» мобильного приложения Xbox на iOS и Android. Чат-бот также появится в ROG Xbox Ally на старте продаж.