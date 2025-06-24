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Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе

Акции Tesla резко выросли на 8 % после того, как Илон Маск (Elon Musk) объявил об успешном запуске роботакси в Остине (штат Техас, США). Первые беспилотные Model Y начали перевозить пассажиров в тестовом режиме — пока только по приглашениям. Среди счастливчиков оказались акционеры Tesla и блогеры, активно продвигающие компанию в социальных сетях.

Источник изображения (скриншот): Edward Niedermeyer / YouTube

Источник изображения (скриншот): Edward Niedermeyer / YouTube

Глава Tesla в своём посте в соцсети X поблагодарил подразделения, занимавшиеся разработкой программного обеспечения и чипов для автономных систем. Он отметил, что эти команды были созданы внутри Tesla с нуля и потребовали десятилетий напряжённого труда. Некоторые участники программы раннего доступа поделились своими впечатлениями, указав, что за время поездок не столкнулись с какими-либо проблемами. Маск репостнул несколько таких отзывов, демонстрируя уверенность в надёжности системы. Стоимость одной поездки составила $4,20.

Однако, как пишет CNBC, не обошлось и без замечаний. В СМИ появились сообщения о случаях, когда роботакси нарушали правила дорожного движения. Например, по данным The Verge, один из автомобилей Tesla двигался в обратном направлении по улице в Остине. Известный критик Tesla Эд Нидермайер (Ed Niedermeyer) опубликовал видеозапись, на которой видно, как машина экстренно тормозит в плотном потоке из-за полицейских машин, которые на самом деле находились вне её маршрута следования.

Несмотря на скепсис со стороны части экспертов, компания продолжает развивать проект, стремясь догнать лидеров рынка автономных технологий. В частности, этим направлением уже давно занимается Waymo (входит в Alphabet), которая еженедельно совершает более 250 тысяч платных поездок и недавно преодолела рубеж в 10 миллионов завершённых маршрутов. Конкуренцию Tesla также составляют китайские компании Baidu с сервисом Apollo Go, WeRide и Pony.ai. При этом Apollo Go заявила о более чем 11 миллионах выполненных поездок.

Ранее Маск заявлял, что к концу следующего года в США должно быть запущено от нескольких сотен тысяч до миллиона автомобилей Tesla с функцией автономного управления. Первым городом для запуска уже стал Остин, вслед за которым должны последовать Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Однако перед перед запуском в Остине Tesla столкнулась с критикой со стороны законодателей-демократов из Техаса и организаций, занимающихся вопросами безопасности. Они предлагали отложить запуск, чтобы провести дополнительную проверку. Тем не менее, дебют состоялся.

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Теги: tesla, роботакси, автопилот
tesla, роботакси, автопилот
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