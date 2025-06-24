Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Провальный запуск MindsEye обернулся для...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Провальный запуск MindsEye обернулся для новой студии экс-продюсера GTA массовыми увольнениями

Шотландско-венгерская Build a Rocket Boy, основанная бывшим президентом Rockstar North и экс-продюсером GTA Лесли Бензисом (Leslie Benzies), в заявлении для прессы сообщила о решении провести в студии увольнения.

Источник изображений: Build a Rocket Boy

Источник изображений: Build a Rocket Boy

Сокращения последовали за провальным релизом приключенческого экшена MindsEye, уже ставшего самой низкооценённой игрой первой половины 2025 года по версии агрегатора рецензий Metacritic.

В Build a Rocket Boy назвали решение уволить часть сотрудников «болезненным» и пообещали «провести этот процесс открыто, справедливо и с уважением ко всем [затронутым] работникам».

Масштаб сокращений в Build a Rocket Boy не раскрыли, однако, по данным IGN, студия запустила 45-дневный процесс консультации. Согласно британским законам, такой срок предполагает увольнение ста и более человек.

В Великобритании у студии порядка 300 сотрудников, а в других странах — ещё около 200

В Великобритании у студии порядка 300 сотрудников, а в других странах — ещё около 200

«Трудности, с которыми мы столкнулись, лишь укрепили нашу решимость. Мы глубоко опечалены сегодняшним решением и благодарны нашей невероятной команде», — гласит заявление Build a Rocket Boy.

В студии отметили, что выпуск MindsEye стал важной вехой для Build a Rocket Boy, однако компании «предстоит ещё немало работы для развития нашего сообщества в ближайшие годы».

MindsEye вышла 10 июня на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Build a Rocket Boy нацелена на выпуск дальнейших обновлений с улучшениями производительности и реализацию своих долгосрочных амбиций.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована
MindsEye стала самой низкооценённой игрой 2025 года, едва получив первые обзоры от критиков
Сюжетный боевик MindsEye от студии экс-продюсера GTA стартовал в Steam со «смешанными отзывами» и ворохом проблем
Nightdive отложила релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, но не для ПК
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда
Теги: mindseye, build a rocket boy, io interactive, экшен, увольнения
mindseye, build a rocket boy, io interactive, экшен, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса
Заявка на успех: более миллиона человек уже добавили Resident Evil Requiem в список желаемого 5 мин.
Windows 11 позволит перемещать индикаторы громкости и яркости 12 мин.
Провальный запуск MindsEye обернулся для новой студии экс-продюсера GTA массовыми увольнениями 35 мин.
ИИ-поиск Google стал подстраиваться под каждого пользователя, собирая данные о его активности 41 мин.
Nightdive отложила релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, но не для ПК 2 ч.
Каждый продвинутый ИИ сам научился врать и манипулировать — даже рассуждая «вслух» 3 ч.
Всего за год отечественный спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза 3 ч.
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 4 ч.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 4 ч.
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 6 ч.
Noctua выпустила передовые 120-мм вентиляторы NF-A12x25 G2 по цене $35 22 мин.
Продажи Ethernet-коммутаторов NVIDIA за год выросли на 760 % благодаря спросу на ИИ 2 ч.
Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года 3 ч.
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами 4 ч.
Lenovo анонсировала новые системы для дата-центров, оптимизированные для ИИ 4 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 4 ч.
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет» 5 ч.
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek 5 ч.
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC 6 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 8 ч.