Провальный запуск MindsEye обернулся для новой студии экс-продюсера GTA массовыми увольнениями

Шотландско-венгерская Build a Rocket Boy, основанная бывшим президентом Rockstar North и экс-продюсером GTA Лесли Бензисом (Leslie Benzies), в заявлении для прессы сообщила о решении провести в студии увольнения.

Сокращения последовали за провальным релизом приключенческого экшена MindsEye, уже ставшего самой низкооценённой игрой первой половины 2025 года по версии агрегатора рецензий Metacritic.

В Build a Rocket Boy назвали решение уволить часть сотрудников «болезненным» и пообещали «провести этот процесс открыто, справедливо и с уважением ко всем [затронутым] работникам».

Масштаб сокращений в Build a Rocket Boy не раскрыли, однако, по данным IGN, студия запустила 45-дневный процесс консультации. Согласно британским законам, такой срок предполагает увольнение ста и более человек.

«Трудности, с которыми мы столкнулись, лишь укрепили нашу решимость. Мы глубоко опечалены сегодняшним решением и благодарны нашей невероятной команде», — гласит заявление Build a Rocket Boy.

В студии отметили, что выпуск MindsEye стал важной вехой для Build a Rocket Boy, однако компании «предстоит ещё немало работы для развития нашего сообщества в ближайшие годы».

MindsEye вышла 10 июня на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Build a Rocket Boy нацелена на выпуск дальнейших обновлений с улучшениями производительности и реализацию своих долгосрочных амбиций.