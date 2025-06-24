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Заявка на успех: более миллиона человек уже добавили Resident Evil Requiem в список желаемого

На прошедшем в начале июня шоу Summer Game Fest 2025 (SGF 2025) японский издатель Capcom наконец полноценно представил продолжение серии хорроров Resident Evil, и ажиотаж вокруг проекта не заставил себя долго ждать.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Как сообщил официальный микроблог франшизы, с момента презентации Resident Evil Requiem — анонсированной на SGF 2025 девятой номерной части серии — больше миллиона пользователей добавили игру в свой список желаемого.

Страница Resident Evil Requiem в настоящее время доступна на двух из трёх целевых платформ игры — PC (Steam) и PS5 (PS Store). По данным The Game Business, около 620 тыс. вишлистов пришлось на цифровой магазин Valve.

«Реквием по усопшим. Кошмар для более чем миллиона из вас, кто добавил Resident Evil Requiem в список желаемого! Спасибо вам!» — поблагодарил игроков официальный микроблог Resident Evil.

«Реквием по усопшим. Кошмар для выживших» — основной слоган Resident Evil Requiem

«Реквием по усопшим. Кошмар для выживших», — основной слоган Resident Evil Requiem

По сюжету технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт расследует череду смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Находки приведут героиню туда, где всё началось — в Раккун-Сити.

Обещают историю с яркими персонажами, как никогда увлекательный геймплей, «захватывающее дух приключение, которое проберёт вас до мозга костей», полный перевод на русский и публичное демо на выставке gamescom 2025 в августе.

Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра появится на презентации Capcom Spotlight, которая пройдёт в ночь с 26 на 27 июня.

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Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
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