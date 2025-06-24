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Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях изменения в закон «О защите прав потребителей». Поправки требуют при продаже в стране смартфонов и планшетов обеспечить «возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений».

Источник изображения: rustore.ru

Источник изображения: rustore.ru

Закон запрещает «устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений». Также будет запрещено ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений. Перечни отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами публикуются правительством Российской Федерации.

В соответствии с законом, владелец магазина приложений не вправе устанавливать ограничения для программ из других магазинов приложений и выдвигать особые требования к формированию цен на услуги. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что единый магазин приложений RuStore в настоящее время «доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android».

В то же время, по словам авторов поправок, «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы».

Мнения депутатов в отношении стратегии Apple относительно установки российского магазина приложений разошлись. Депутат Антон Горелкин полагает, что даже в случае отказа Apple запрета на продажу устройств компании не последует, а наказание ограничится отдельными штрафами. Другой депутат, Александр Ющенко, уверен, что Apple всё же разрешит установку RuStore на своих устройствах. Неясно, насколько актуальны эти мнения законодателей, учитывая, что техника Apple официально в Россию не поставляется.

В случае подписания президентом России, изменённый федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Теги: государство, дума, закон, магазин приложений, россия, предустановка, импортозамещение
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