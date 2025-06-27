Как освободить рабочее пространство: лучшие компактные компьютеры MSI

Современное рабочее место невозможно представить без компьютера, и, к счастью, громоздкие системные блоки, от которых тянется ворох проводов, отходят в прошлое. На смену им пришли компактные компьютеры, которые позволяют освободить рабочий стол, повысить эргономику и минимизировать риски повреждений из-за хаотичных проводов. Причём такие системы отлично подходят не только для офисов. Здесь мы разберём некоторые популярные сценарии применения мини-ПК на примерах систем MSI.

Модели MSI Cubi уже давно зарекомендовали себя как универсальные рабочие ПК для офисов и образовательных учреждений. Их главное достоинство — миниатюрный корпус, который можно разместить не только на столе, но и закрепить на задней панели монитора благодаря поддержке крепления VESA. Это экономит место и позволяет организовать аккуратное рабочее пространство. А вместе с тем эти системы характеризуются скромным энергопотреблением и низким уровнем шума.

Мини-ПК Cubi NUC 1M выполнен в корпусе объёмом 0,826 литра и предлагает современные процессоры Intel Core вплоть до Core 7 150U, которые дополняет оперативная память DDR5, а для хранения данных предлагается использовать скоростной SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Также этот компьютер может похвастаться богатым набором интерфейсов, включая пару Thunderbolt 4. Этот мини-ПК станет отличным вариантом для рабочих мест и офисных задач.

Более компактная модель Cubi NUC AI 1UMG выполнена в корпусе объёмом всего 0,51 л и сочетает высокую производительность с компактностью. Оснащённая процессором Intel Core Ultra серии 100H со встроенным NPU, данная модель оптимизирована для офисных ИИ-приложений. Высокая производительность делает данную систему отличным инструментом для любой офисной работы, а также для творческой деятельности.

Оба мини-ПК поддерживают одновременное подключение до четырёх мониторов, имеют порты 2,5G Ethernet и модули Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7. Есть и аппаратная защита посредством дискретного модуля TPM, а отдельные модели MSI Cubi построены на платформе Intel vPro, что гарантирует ещё более высокий уровень защиты от взлома. Наконец, конструкция корпуса MSI Cubi позволяет без труда увеличить объём оперативной памяти или сменить накопитель. MSI Cubi отлично подходит для офисных задач, учебных классов, коворкингов, где на счету каждый сантиметр пространства и требуется надёжная, тихая работа.

Также в семействе MSI Cubi представлены и другие решения со своими особенностями, включая бесшумную модель Cubi N ADL с безвентиляторным охлаждением. А решения Cubi 5 предлагают весьма высокую производительность по доступной цене и при этом поддерживают подключение до трёх мониторов.

Компактный компьютер MSI PRO DP10 12M также отлично подойдёт для офисных задач, но, помимо этого, он подойдёт для производственных линий и автоматизированных рабочих мест, где крайне важны надёжность, возможность подключения разнообразного оборудования высокий уровень защиты как от цифровых, так и от физических угроз.

Несмотря на небольшой объём в 1,1 литра, PRO DP10 12M оснащён широким набором интерфейсов, включая опционально доступные порты VGA и COM для подключения специализированного оборудования. Сетевой порт LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с и поддержка Wi-Fi 6E обеспечат стабильное и быстрое подключение к сети. Безопасность реализована на высоком уровне благодаря наличию дискретного модуля TPM и платформы Intel vPro, а физическая защита обеспечивается разъёмом для Кенсингтонского замка.

Этот мини-ПК комплектуется процессором Intel Core 12-го поколения U-серии вплоть до Core i7-1255U и может похвастаться до 64 Гбайт памяти DDR4 в двух слотах SO-DIMM, а для накопителей есть как слот SSD M.2 с PCIe 3.0, так и место для 2,5″ накопителя SATA. Стабильную работу обеспечивает система охлаждения с тихим вентилятором.

Для сферы торговли, ресторанов, отелей и других рабочих мест компания MSI предлагает модель PRO DP21 14M. Этот мини-ПК также отличается компактностью и возможностью крепления на мониторной стойке, но главной его особенностью является наличие интерфейсов, необходимых для торгового оборудования: от COM-порта для кассовых аппаратов и сканеров штрих-кодов до большого числа USB и других портов. PRO DP21 14M поддерживает одновременное подключение до двух мониторов и обеспечивает высокий уровень защиты за счёт дискретного модуля TPM и платформы Intel vPro.

Вместе с тем PRO DP21 14M — это мощное решение, выполненное в немного более крупном корпусе объёмом 2,3 л. Компьютер предлагает настольные процессоры Intel Core 14-го поколения вплоть до Core i7-14700 с частотой до 5,4 ГГц, которые могут дополняться от 8 до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5. Для хранения данных доступен NVMe M.2 SSD вплоть до 1 ТБ и предусмотрен 2,5″ слот для дополнительного накопителя. Здесь также имеется 2,5-гигабитный Ethernet, а также Wi-Fi 6E.

Мини-ПК MSI — это не просто экономия места. Это современные решения с возможностью гибкой настройки под конкретные задачи, с высоким уровнем безопасности и возможностью интеграции в любые сценарии бизнеса: от офисов до производственных цехов. Их продуманная эргономика и широкий выбор моделей позволяют оптимизировать рабочее пространство без компромиссов в производительности.

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