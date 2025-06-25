Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии

Intel приступила к сокращению своего штата сотрудников, о котором генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) анонсировал два месяца назад, с целью оптимизировать затраты и вернуть компании утраченное лидерство на рынке полупроводников. В прошлую среду Intel направила властям штата Калифорния уведомление, в котором сообщили о планах уволить около 107 сотрудников её штаб-квартиры в Санта-Кларе, пишет издание CRN.

Согласно законам штата Калифорния, работодатели обязаны сообщить о планируемых изменениях в штате, если они затрагивают 50 или более сотрудников на протяжении 30-дневного периода. В разговоре с изданием CRN представитель Intel подтвердил ранее озвученные планы компании сократить штат сотрудников, связанных с производством микросхем, на 15–20 процентов.

««Как мы уже объявили в начале этого года, мы предпринимаем шаги, чтобы стать более гибкой, быстрой и эффективной компанией. Устранение организационной сложности и расширение прав и возможностей наших инженеров позволит нам лучше обслуживать потребности наших клиентов и усилить нашу работу. Мы принимаем эти решения на основе тщательного рассмотрения того, что необходимо для позиционирования нашего бизнеса в будущем, и мы будем относиться к людям со всей заботой и уважением, выполняя эту важную работу», — сказал представитель компании.

В том числе с помощью сокращений Intel хочет сократить операционные расходы в этом году на 500 млн долларов и на 1 млрд долларов в следующем году. Во внутренней записке сотрудникам компании в апреле генеральный директор Тан заявил, что «нет способа обойти тот факт, что эти критические изменения сократят размер нашей рабочей силы».

«Мы должны сбалансировать наши сокращения с необходимостью удержания и найма ключевых специалистов. Я уполномочу каждого из моих руководителей принимать наилучшие возможные решения, соответствующие нашим главным приоритетам. Эти решения не будут приниматься легкомысленно, и мы будем регулярно держать вас в курсе», — сообщил тогда Тан.

В уведомлении властям Калифорнии Intel сообщила, что увольнения сотрудников начнутся 15 июля. Компания уточнила, что сотрудники, попавшие под сокращение, либо получат уведомление об этом за 60 дней до фактического увольнения, либо за четыре недели до этого, но им будет предоставлена зарплата за девять недель и дополнительные льготы.

В число затронутых должностей, попавших под сокращение, входят 22 инженера-конструктора, три руководителя команд инженеров по физическому дизайну, три инженера-конструктора логики систем на кристалле, три инженера по разработке продуктов, четыре инженера-конструктора по тестированию, шесть архитекторов облачного программного обеспечения, четыре менеджера по проектированию облачного программного обеспечения и два инженера по разработке облачного программного обеспечения. Увольнения также коснулись должностей инженера-конструктора систем и решений ИИ, вице-президента по ИТ для бизнес-подразделения, менеджера бизнес-проектов, менеджера инженерных проектов, менеджера по проектированию кремниевых компонентов, менеджера по стратегическому развитию бизнеса, менеджера по программным продуктам, менеджера технологических проектов и менеджера по технологической стратегии.

Тан ранее ясно дал понять, что стремится сократить в компании управленческие роли, создающие дополнительную бюрократию, которая тормозит принятие новых решений.

«Я был удивлён, узнав, что в последние годы самым важным [ключевым показателем эффективности] для многих менеджеров Intel был размер их команд. В будущем этого не будет. Я большой сторонник философии, что лучшие лидеры делают максимум с минимальным количеством людей», — написал он в своей апрельской служебной записке для сотрудников.

Ранее сообщалось, что Intel также собирается сократить многие должности, связанные с маркетингом в компании, передав эти функции на аутсорсинг глобальному консалтинговому гиганту Accenture. Во вторник компания также сообщила, что собирается закрыть свой бизнес по производству автомобильных микросхем, что приведёт к потере работы большинства сотрудников этого подразделения.

«Мы сосредоточены на модернизации наших цифровых возможностей, чтобы лучше обслуживать наших клиентов и укреплять наш бренд», — сказал представитель Intel относительно плана аутсорсинга в разговоре с CRN. «Accenture — наш давний партнёр и надёжный лидер в этих областях, и это взаимодействие позволит Intel и её партнёрам добиться лучших бизнес-результатов за счёт более простых процессов и программ», — добавил представитель.

Он также заявил, что решение «свернуть автомобильный бизнес», который находился в составе подразделения Client Computing Group, является частью решения Тана переориентироваться на основной портфель клиентов в сегменте центров обработки данных.