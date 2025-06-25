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Суд приговорил криптоблогера Битмаму к семи годам колонии за мошенничество

Известный криптоблогер Валерия Федякина, выступавшая в сети под псевдонимом Битмама, проведёт семь лет в колонии за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что она обманывала инвесторов, обещая повышенные доходы от вложений в криптовалютные операции, однако просто присваивала их деньги.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор 30-летней Валерии Федякиной, больше известной в сети как Битмама. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к семи годам колонии общего режима.

По сообщению ТАСС, блогер привлекала средства инвесторов, обещая высокие прибыли от операций с криптовалютой, однако вместо этого просто присваивала деньги. Общая сумма ущерба составила ни много ни мало 2,2 млрд рублей. В рамках дела суд арестовал её счета и активы для частичного возмещения потерь пострадавшим.

Уголовное дело было возбуждено после заявления бизнес-партнёра Федякиной — Галика Гулакяна. Также стало известно, что во время следствия, находясь в СИЗО, женщина родила дочь, которая сейчас остаётся с ней в следственном изоляторе.

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Теги: криптовалюта, судебные разбирательства, россия, мошенничество
криптовалюта, судебные разбирательства, россия, мошенничество
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