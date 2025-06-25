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Apple приняла официальное участие в китайской программе субсидирования продаж потребительской электроники

По итогам первого квартала текущего года Apple оказалась единственным производителем смартфонов из числа пяти крупнейших в Китае, у которого объёмы продаж сократились, причём сразу на 9 %. Местным производителям стимулировать продажи новых устройств помогали государственные субсидии. С недавних пор продукция Apple участвует в этой программе официально.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

До этого Apple приходилось действовать через электронные торговые площадки, которые предлагали необычайно щедрые по меркам компании скидки для китайских покупателей, но сейчас South China Morning Post сообщает, что продукция Apple стоимостью не более $837 позволяет её китайским покупателям в Шанхае и Пекине претендовать на получение скидки в размере до 15 %, но не более $70, при покупке соответствующих моделей электроники в фирменных магазинах компании в указанных городах. Если в Шанхае программа подразумевает посещение физических магазинов Apple, то в Пекине можно ограничиться заказом продукции в фирменном интернет-магазине, но получить заказ можно будет только на пекинский адрес.

Номинально, скидка действует на iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook, но непосредственно под действие программы субсидирования попадают только базовые модели iPhone 16 и iPhone 15. Впрочем, в случае с MacBook компания Apple предлагает скидку в размере до $278, которая уже не имеет отношения к государственной программе субсидирования покупки новых электронных устройств, произведённых на территории Китая. Насколько включение продукции Apple в программу субсидирования поможет компании поднять свои продажи в регионе, пока судить сложно, поскольку пока данные условия действуют только в двух крупных городах страны.

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Теги: apple, apple iphone, китай, субсидии
apple, apple iphone, китай, субсидии
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