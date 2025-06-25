Бывший маркетолог Google создал «пустышку» для тех, кто не может оторваться от телефона

Экс-сотрудник Google и Facebook✴ Эрик Антонов (Eric Antonow) разработал необычный гаджет — «Метафон» (Methaphone), который выглядит как смартфон, но не имеет никаких функций. Устройство представляет собой прозрачную акриловую пластину размером с iPhone и используется как инструмент для снижения зависимости от дисплея.

Идея возникла после шутки, сказанной Антоновым в кругу своей семьи, о том, что зависимым от смартфонов людям нужен аналог «заместительной терапии». С помощью нейросети была создана визуализация устройства, а затем заказаны образцы. Внешне «гаджет» напоминает стеклянный iPhone — 6 дюймов по диагонали, закруглённые углы, зелёные края.

Как пишет Wired, Антонов запустил краудфандинговую кампанию на Indiegogo, и первые 100 устройств разошлись всего за несколько дней после того, как блогер Кэтрин Гётце (Catherine Goetze) показала «Метафон» в своём ролике на TikTok. Видео набрало 53 млн просмотров за пять дней.

По словам создателя, «Метафон» помогает избавиться от привычки постоянно «сидеть» в смартфоне. Пользователь, держа «пустышку», но не получая доступа к контенту, может всё меньше и меньше испытывать тягу держать в руках телефон. Исследователь различных зависимостей из Стэнфорда Анна Лембке (Anna Lembke) поддержала эту концепцию, сравнив устройство с электронной сигаретой без никотина — ритуал остаётся, но вредная составляющая исчезает.

Ранее на рынке уже появлялись аналогичные идеи. Например NoPhone, созданный в 2014 году и представляющий из себя пластиковое подобие смартфона с имитацией веса. Однако «Метафон» предлагает дополнительную опцию в виде набора стикеров с «офлайн-приложениями», такими как, например, «Гулять» или «Читать», мягко напоминающими о жизни вне дисплея. Сейчас Антонов рассматривает варианты сотрудничества с кафе и ресторанами, где посетителям могли бы предлагать «Метафон» вместо смартфона. По его мнению, это поможет людям осознаннее подходить к использованию гаджетов.