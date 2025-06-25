Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Бывший маркетолог Google создал «пустышк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бывший маркетолог Google создал «пустышку» для тех, кто не может оторваться от телефона

Экс-сотрудник Google и Facebook Эрик Антонов (Eric Antonow) разработал необычный гаджет — «Метафон» (Methaphone), который выглядит как смартфон, но не имеет никаких функций. Устройство представляет собой прозрачную акриловую пластину размером с iPhone и используется как инструмент для снижения зависимости от дисплея.

Источник изображения: Eric Antonow, wired.com

Источник изображений: Eric Antonow, wired.com

Идея возникла после шутки, сказанной Антоновым в кругу своей семьи, о том, что зависимым от смартфонов людям нужен аналог «заместительной терапии». С помощью нейросети была создана визуализация устройства, а затем заказаны образцы. Внешне «гаджет» напоминает стеклянный iPhone — 6 дюймов по диагонали, закруглённые углы, зелёные края.

Как пишет Wired, Антонов запустил краудфандинговую кампанию на Indiegogo, и первые 100 устройств разошлись всего за несколько дней после того, как блогер Кэтрин Гётце (Catherine Goetze) показала «Метафон» в своём ролике на TikTok. Видео набрало 53 млн просмотров за пять дней.

По словам создателя, «Метафон» помогает избавиться от привычки постоянно «сидеть» в смартфоне. Пользователь, держа «пустышку», но не получая доступа к контенту, может всё меньше и меньше испытывать тягу держать в руках телефон. Исследователь различных зависимостей из Стэнфорда Анна Лембке (Anna Lembke) поддержала эту концепцию, сравнив устройство с электронной сигаретой без никотина — ритуал остаётся, но вредная составляющая исчезает.

Ранее на рынке уже появлялись аналогичные идеи. Например NoPhone, созданный в 2014 году и представляющий из себя пластиковое подобие смартфона с имитацией веса. Однако «Метафон» предлагает дополнительную опцию в виде набора стикеров с «офлайн-приложениями», такими как, например, «Гулять» или «Читать», мягко напоминающими о жизни вне дисплея. Сейчас Антонов рассматривает варианты сотрудничества с кафе и ресторанами, где посетителям могли бы предлагать «Метафон» вместо смартфона. По его мнению, это поможет людям осознаннее подходить к использованию гаджетов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Tecno выпустила бюджетный смартфон Spark Go 2 с современным дизайном за $80
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, которая будет дешевле оригинала
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги
Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Теги: смартфоны, гаджеты, зависимость
смартфоны, гаджеты, зависимость
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
Ещё один игрок War Thunder опубликовал конфиденциальные военные документы, чтобы доказать свою правоту 5 мин.
Бизнес раскритиковал идею введения платного доступа к госсервисам для юрлиц 11 ч.
Объявлена дата выхода Little Nightmares 3 — новый трейлер, 11 минут геймплея и предзаказ с приятным сюрпризом 11 ч.
Российская гиперконвергентная платформа vStack HCP получила крупное обновление 13 ч.
Продажи Rematch от создателей Sifu превысили миллион копий — раскрыта статистика игроков 14 ч.
Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение Lex Imperialis и большой патч 1.4, а в работе ещё более крупное обновление 14 ч.
Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет 14 ч.
Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию 16 ч.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера 16 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода перезапуска Painkiller — в российском Steam открыт предзаказ 16 ч.
Недоступность ИИ-инфраструктуры усилит цифровое, экономическое и политическое неравенство 32 мин.
Бывший маркетолог Google создал «пустышку» для тех, кто не может оторваться от телефона 2 ч.
Оборот российского рынка микроэлектроники может к 2030 году превысить триллион рублей 5 ч.
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к семи годам колонии за мошенничество 5 ч.
Apple приняла официальное участие в китайской программе субсидирования продаж потребительской электроники 6 ч.
Fujitsu считает важным появление в Японии контрактного производителя передовых чипов Rapidus 6 ч.
Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии 9 ч.
Gigabyte представила три версии GeForce RTX 5050, включая низкопрофильную — все с разгоном 9 ч.
Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале 9 ч.
Новая статья: Разрубить EUV-узел 10 ч.