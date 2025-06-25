Российских хакеров из группировки REvil осудили на 5 лет тюрьмы и сразу же освободили

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга суд вынес приговор четырём участникам хакерской группировки REvil. Все они признаны виновными в неправомерном обороте платежей и распространении вредоносного софта. Осужденные были освобождены в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Одна из самых известных в мире хакерских группировок REvil была ликвидирована ФСБ в январе 2022 года.

Приговор суда был вынесен в отношении Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского и Дмитрия Коротаева. Всем им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд учёл время содержания обвиняемых под стражей, поэтому они были освобождены прямо в зале суда. У Бессонова суд конфисковал два автомобиля BMW и денежные средства в размере 51,85 млн рублей и $497 435. Коротаев по приговору суда лишился автомобиля Mercedes. Дополнительных штрафов фигурантам назначено не было.

Все четверо признали себя виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы», до семи лет лишения свободы) и частью 2 статьи 273 УК России («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ по предварительному сговору и в составе группы», до пяти лет лишения свободы). От дачи показаний фигуранты отказались.

Ранее, в октябре 2024 года Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от четырёх с половиной до шести лет других четырёх участников хакерской группировки REvil, не признавших свою вину. Сейчас Артем Заец, Алексей Малоземов, Руслан Хансвяров и Даниил Пузыревский отбывают наказание в исправительных учреждениях.

Хакерская группировка REvil прославилась требованием рекордно больших выкупов — криминальные доходы преступников в 2020 году достигали $100 млн. Группу ассоциируют с Россией, так как её участники общались между собой на русском языке. По версии обвинения, REvil, созданная Даниилом Пузыревским в 2015 году, занималась неправомерным приобретением и хранением электронных средств платежей. Большинство жертв группировки составили граждане США.

14 января 2022 года пресс-служба ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil при содействии компетентных органов США.