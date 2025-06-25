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Оригинальная Dying Light скоро получит масштабный графический апгрейд, причём бесплатно — подробности обновления Retouched

Хотя зомби-боевику с открытым миром Dying Light от польской студии Techland в январе исполнилось уже 10 лет, разработчики игру не забрасывают. Для проекта готовится крупное обновление.

Источник изображений: Techland

Источник изображений: Techland

Руководитель франшизы Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) в недавнем блоге разработчиков анонсировал Retouched Update — бесплатный графический апгрейд для Dying Light.

По словам Смекталы, задача Retouched Update — выжать из оригинальной Dying Light ещё больше, не повышая при этом системные требования: «Это не тотальная переработка или ремастер».

Во главе с техническим директором Гжегожем Свистовским (Grzegorz Świstowski) и ведущим 3D-художником Кшиштофом Кнефелем (Krzysztof Knefel) команда вручную переработала текстуры, улучшила освещение и физически корректный рендеринг.

Также специалисты увеличили максимальный уровень детализации с 260 до 340 % и реализовали для теней настройку «Ультра» (отображаются в 8K), а композитор Павел Блащак (Pawel Blaszczak) переработал саундтрек и написал для игры новые треки.

Сравнительные скриншоты
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Разработчики старались не перегнуть палку с улучшениями, так как графический апгрейд должен выйти и на консолях прошлого поколения: команда «бесконечно тестировала», чтобы не превысить предел допустимой памяти на приставках.

Обновление Retouched увидит свет уже 26 июня и будет совершенно бесплатным для всех владельцев Dying Light на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Объём изменений может различаться в зависимости от платформы.

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Теги: dying light, techland, экшен, хоррор
dying light, techland, экшен, хоррор
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