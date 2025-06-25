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«Лучший на сегодня» ИИ-генератор изображений Google Imagen 4 стал доступен бесплатно для всех

Компания Google представила ИИ-генератор изображений следующего поколения — Imagen 4, назвав его «лучшей на сегодняшний день моделью преобразования текста в изображение». «Imagen 4 предлагает значительно улучшенную визуализацию текста по сравнению с нашими предыдущими моделями и расширяет границы качества генерации изображений по тексту», — сообщила компания.

Источник изображений: Google Developers Blog

Источник изображений: Google Developers Blog

Imagen 4 доступен в виде платной предварительной версии через API Gemini, а также для ограниченного бесплатного тестирования — в Google AI Studio. В настоящее время семейство Imagen 4 включает две модели: Imagen 4 и Imagen 4 Ultra.

Модель преобразования текста в изображение Imagen 4 разработана для решения широкого спектра задач генерации изображений с существенным улучшением качества — особенно при работе с текстом — по сравнению с Imagen 3. Стоимость использования Imagen 4 составляет $0,04 за одно сгенерированное изображение.

Флагманская модель Imagen 4 Ultra предназначена для создания изображений, максимально точно соответствующих текстовым подсказкам пользователя, что позволяет добиться лучших результатов по сравнению с другими ведущими генеративными моделями. Стоимость одного изображения, созданного с помощью Imagen 4 Ultra, составляет $0,06.

Все изображения, созданные моделями Imagen 4, получают маркировку в виде невидимого цифрового водяного знака SynthID.

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Теги: google, генератор изображений, imagen, ии
google, генератор изображений, imagen, ии
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