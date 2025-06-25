Апокалиптические астероиды подождут: у NASA выявили отсутствие комплексного плана защиты Земли

Аудит плана «Планетарная оборона» NASA выявил малоприятное — у агентства нет комплексного плана по организации планетарной обороны. Более того, в офисе по координации действий работает всего один сотрудник — он же директор, который явно не вытянет ситуацию в критической обстановке. Сокращение финансирования и отсутствие чётких планов не приведут к позитивному результату — к контролю над опасными околоземными объектами.

Традиционно аудит проводило Управление генерального инспектора аэрокосмического агентства (OIG). Инспекция отметила, что в NASA по мере возможностей стараются развивать планетарную оборону. В конечном итоге главная цель программы — это не допустить падения на Землю астероида-убийцы цивилизации. Количество отслеживаемых околоземных объектов растёт каждый год, делая космическую обстановку рядом с Землёй всё более предсказуемой в хорошем смысле этого слова.

Похвальбы главного инспектора удостоилась миссия NASA DART по изменению орбиты астероида Диморф у более массивного астероида Дидим. Миссия стала наглядным свидетельством того, что астероид можно отклонить с опасной траектории тараном с помощью спутника-камикадзе.

Ещё одним положительным результатом деятельности NASA в сфере планетарной обороны является то, что запланированный агентством проект NEO Surveyor, целью которого является запуск в космос телескопа для обнаружения околоземных объектов, должен быть запущен до июня 2028 года и в рамках бюджета.

Тем не менее, поводов для беспокойства о судьбе планетарной обороны тоже хватает. В частности, аудит выяснил, что в офисе Управления по координации планетарной защиты NASA (PDCO) всего один сотрудник, который также возглавляет офис, а у него только одно подразделение, выполняющее распоряжения. Тем самым структура управления явно неполная и вряд ли справится со своей задачей в критической ситуации.

Генеральный инспектор также выразил обеспокоенность тем, что PDCO не разработало детальных планов долгосрочной стратегии планетарной защиты, и предупредил, что усилия NASA по защите планеты имеют «неадекватную структуру управления и ресурсы» и осуществляются в соответствии с «стратегическим планом, в котором отсутствуют некоторые ключевые методы межведомственного сотрудничества».

Ещё одна проблема заключается в том, что операторы существующего наземного оборудования, используемого для обнаружения околоземных объектов, давно не проводили модернизацию или ремонт.

«В одной из обсерваторий есть две старые камеры, которые необходимо заменить, чтобы повысить эффективность», — отметили в OIG, а затем призвали к «более эффективному планированию… чтобы эти ресурсы были интегрированы в работу двух будущих обсерваторий — NEO Surveyor и обсерватории им. Веры Рубин».

Очевидно, обсерватория им. Веры Рубин и NEO Surveyor найдут множество новых околоземных объектов. Эти открытия создадут необходимость в дополнительных наблюдениях, на проведение которых у NASA нет средств. Как отражение подобной ситуации стало предложение администрации Трампа отменить миссию к астероиду Апофис, который пролетит рядом с планетой в 32 тыс. км в 2029 году. Эстафету полёта к Апофису готово перехватить ESA, но судьба миссии тоже висит на волоске. Офис главного инспектора рекомендует NASA отправить зонд к астероиду. Восстановление миссии «может стать показателем доброй воли для NASA и его усилий по планетарной защите».

Руководство NASA согласилось (по крайней мере, частично) с шестью рекомендациями OIG и пообещало выполнить большинство из них в течение 2026 года. Агентство также обязалось разработать комплексный план планетарной защиты к апрелю 2027 года. Будем надеяться, что он нам не понадобится раньше! Астероидам-убийцам придётся подождать, прежде чем пытаться атаковать Землю.