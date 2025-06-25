Поддержка модов, новые механики и полноценная A-Life: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло крупное обновление 1.5

Как и было обещано, 25 июня состоялся релиз крупного обновления 1.5 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от разработчиков из студии GSC Game World.

Полный список изменений в патче 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 включает около 300 пунктов: улучшения ИИ и системы симуляции жизни A-Life, корректировка баланса, геймплейные усовершенствования, исправления багов и так далее.

В частности, реализовали частичную перезарядку, добавили новую аномалию (водный электрический торнадо), два оружия (пистолет «Кора», винтовка Мосина), возможность собирать части тел мутантов на продажу и опцию «Починить всё» в меню техника.

Что касается A-Life, то GSC расширила область симуляции жизни до всей площади Зоны. Кроме того, персонажи больше не будут появляться прямо перед игроком, а режиссёр A-Life перестанет возрождать NPC в зоне видимости пользователя.

Кроме того, GSC выпустила бета-версию инструмента Zone Kit для создания модов, добавила поддержку разрешений с соотношением сторон 21:9 и 32:9, а также автоматическое определение графических настроек.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, предупредили о потенциальных негативных эффектах патча 1.5 на установленные моды и напомнили: «Зона продолжает эволюционировать и становиться лучше».

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. За два дня продажи игры превысили миллион копий, а к марту общая аудитория проекта достигла 6 млн человек.