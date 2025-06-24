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GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Обещанное крупное обновление 1.5 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже совсем близко. Студия GSC Game World объявила точную дату выхода патча.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Напомним, менеджер сообщества S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Discord под псевдонимом Mol1t недавно обмолвился, что GSC Game World запланировала выпуск 1.5 на период с 23 по 29 июня.

Хотя неделя только началась, нетерпеливые фанаты уже взялись штурмовать Discord о точном дне выхода 1.5 и преуспели. По словам Mol1t, команда нацелилась на релиз обновления в среду, то есть 25 июня.

Ранее сообщалось, что 1.5 будет включать бета-версию инструмента Zone Kit для создания модов. Обещают интеграцию с «Мастерской Steam» и площадкой mod.io, а также возможность устанавливать моды прямо в игре (в том числе на консолях).

Кроме того, разработчики улучшат перезарядку, повысят производительность рядом с тайниками, скорректируют баланс боеприпасов (пулемёты, снайперские винтовки), внесут очередные изменения в систему A-Life и так далее.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. За два дня продажи игры превысили миллион копий, а к марту общая аудитория проекта достигла 6 млн человек.

За прошедшее с релиза время GSC выпустила уже целый ряд крупных и не очень патчей. Пострелизная поддержка должна сделать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl «той игрой, которую вы заслуживаете».

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Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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