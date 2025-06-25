Valve показала официальный трейлер летней распродажи Steam и раскрыла часть игр, которые получат скидки

До обещанного старта масштабной летней распродажи в цифровом магазине Steam остаётся уже меньше суток, и компания Valve опубликовала официальный трейлер будущей акции.
Так как летняя распродажа Steam принадлежит к числу сезонных, то список предложений в рамках акции будет особенно крупным. Некоторые скидки раскрыл упомянутый ролик.
Судя по трейлеру, сэкономить в рамках летней распродажи Steam получится на покупке как минимум 19 следующих продуктов, часть из которых уже продаётся по сниженной цене:
- American Truck Simulator;
- Slay the Princess — The Pristine Cut;
- режиссёрская версия Death Stranding;
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered;
- The Lord of the Rings: Return to Moria;
- Bodycam;
- Slime Rancher 2;
- A Little to the Left;
- Timberborn;
- GTFO;
- Lethal Company;
- Pico Park 2;
- Medieval Dynasty;
- The Long Drive;
- Vampire Survivors;
- MechWarrior 5: Clans;
- Foxhole;
- UFO 50;
- Balatro.
Кроме того, на коллаже в конце видео засветились Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (недоступна в российском регионе), Keep Driving и десятки других игр — они тоже получат скидку.
Летняя распродажа Steam начнётся завтра, 26 июня (20:00 МСК), и продлится до 10 июля. С расписанием запланированных на оставшуюся часть 2025 года акций в магазине Valve можно ознакомиться в февральском материале.
Источник: