Valve показала официальный трейлер летней распродажи Steam и раскрыла часть игр, которые получат скидки

До обещанного старта масштабной летней распродажи в цифровом магазине Steam остаётся уже меньше суток, и компания Valve опубликовала официальный трейлер будущей акции.

Так как летняя распродажа Steam принадлежит к числу сезонных, то список предложений в рамках акции будет особенно крупным. Некоторые скидки раскрыл упомянутый ролик.

Судя по трейлеру, сэкономить в рамках летней распродажи Steam получится на покупке как минимум 19 следующих продуктов, часть из которых уже продаётся по сниженной цене:

Кроме того, на коллаже в конце видео засветились Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (недоступна в российском регионе), Keep Driving и десятки других игр — они тоже получат скидку.

Летняя распродажа Steam начнётся завтра, 26 июня (20:00 МСК), и продлится до 10 июля. С расписанием запланированных на оставшуюся часть 2025 года акций в магазине Valve можно ознакомиться в февральском материале.