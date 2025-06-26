Google AI Pro стал доступен по годовой подписке — экономия составит 16%

Компания Google расширила варианты подписки на премиум-тариф Google AI Pro, который предоставляет расширенный доступ к функциям и моделям искусственного интеллекта, включая Gemini. Теперь, помимо ежемесячной подписки за $19,99, также появится годовая подписка стоимостью $199,99, позволив сэкономить $40 в год.

Как поясняет 9to5Google, ранее сервис, изначально называвшийся Google One AI Premium, предлагал только ежемесячные платежи, хотя годовая подписка уже была доступна для тарифа с 5 Тбайт за $249,99. Обладатели годовой подписки получают 2 Тбайт в Google Drive, Gmail и Photos, расширенные возможности Gemini, включая повышенные лимиты для версии 2.5 Pro.

Также доступно лимитированное использование генератора видео Veo 3, который может создавать видеоролики на основе текстовых описаний, включая звуковое сопровождение, в разрешении до 4K с продолжительностью видео до нескольких минут. После исчерпания квот можно использовать генератор Veo 2, также предназначенный для генерации видео по текстовому запросу, но с меньшей функциональностью.

Доступен и инструмент для создания фильмов Flow с частичным доступом к Veo 3. Напомним, Flow — это первый общедоступный продукт Google, который объединяет три ключевые ИИ-системы компании. Открывая новые возможности для видеопроизводства, Flow формирует уникальную визуальную эстетику, где операторская работа и аудио создаются нейросетями с минимальным участием человека.

В рамках подписки предоставляется 1000 ежемесячных ИИ-кредитов на создание видео, расширенные возможности использования NotebookLM, интеграция Gemini в Gmail, Docs, Vids и другие сервисы, увеличенная продолжительность встреч в Google Meet, возможность планирования встреч через Google Calendar и возврат 10 % от покупок в Google Store.