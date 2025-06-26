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Премия в $100 млн сработала? Meta✴ переманила трёх исследователей ИИ из OpenAI

Стремление Meta Platforms заполучить в свои ряды подготовленных специалистов из других компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, уже не удаётся скрывать. По крайней мере, руководитель OpenAI недавно признавался в подобной «охоте за головами» со стороны Meta. Сейчас стало известно, что последняя всё же переманила трёх крупных исследователей из OpenAI.

Источник изображения: Unsplash, appshunter.io

Источник изображения: Unsplash, appshunter.io

Первым об этих кадровых изменениях сообщило издание The Wall Street Journal, а Reuters удалось подтвердить уход троих специалистов из OpenAI по официальным каналам. Как отметил источник, в Meta перешли работать Лукас Бейер (Lucas Beyer), Александр Колесников и Сяохуа Чжай (Xiaohua Zhai) — все они работали в швейцарском представительстве OpenAI в Цюрихе. Напомним, что рекрутинг специалистов в сфере ИИ активизировался в компании Meta после объявления о сделке по покупке 49 % акций стартапа Scale AI за $14,3 млрд. Глава частично поглощаемой компании Александр Ван (Alexandr Wang), как ожидается, возглавит в Meta существенную часть активности по разработке систем искусственного интеллекта.

В отличие от конкурентов, Meta свою инфраструктуру старается развивать собственными силами, не полагаясь на сотрудничество с другими компаниями. Когда ей понравились разработки Scale AI, она решила купить эту компанию. Если верить имеющейся информации, Meta также интересовалась покупкой стартапа Perplexity AI, хотя и не была одинока в этом.

Как отмечалось ранее, ценным сотрудникам OpenAI компания Meta готова была предложить премии в размере $100 млн, но первые попытки в этой сфере не увенчались успехом. На каких условиях в Meta перешли работать перечисленные выше сотрудники OpenAI, не уточняется.

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Теги: openai, марк цукерберг, me, ии, кадровые перестановки
openai, марк цукерберг, me, ии, кадровые перестановки
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