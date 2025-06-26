Сотни торговцев персональными данными уличили в нарушении законов США

Electronic Frontier Foundation (EFF) и некоммерческая группа по защите прав на конфиденциальность Privacy Rights Clearinghouse (PRC) обратились в правоохранительные органы ряда штатов США с требованием провести расследование, почему «сотни» брокеров данных не зарегистрировались в государственных агентствах по защите прав потребителей, что является нарушением местного законодательства, пишет The Verge.

Брокеры данных — это компании, которые торгуют личной информацией пользователей, включая их имена, адреса, номера телефонов, финансовые сведения и многое другое. Потребители не контролируют их деятельность, которая может быть сопряжена с нарушением конфиденциальности данных. В прошлом месяце компания LexisNexis Risk Solutions сообщила о утечке данных, касающихся более 364 тыс. человек.

В штатах Калифорния, Техас, Орегон и Вермонт приняли законы, которые требуют от брокеров регистрироваться в регулирующих органах и агентствах по защите прав потребителей, а также предоставлять сведения о том, какие данные они собирают. В письмах EFF и PRC, направленных генеральным прокурорам штатов, сообщается, что многие брокеры данных не зарегистрировали свой бизнес во всех четырёх штатах. Количество брокеров данных, которые указаны в одном реестре, но их нет в другом, включает 524 в Техасе, 475 в Орегоне, 309 в Вермонте и 291 в Калифорнии.

В EFF отметили, что некоторые из этих несоответствий можно объяснить различием в определении каждым штатом статуса брокера данных. Также брокеры могут работать не во всех штатах, хотя, как правило, они собирают данные по всей стране. Вместе с тем следует учитывать и то, что некоторые компании игнорируют законы штата, не регистрируясь ни в одном штате.

EFF и PRC предлагают правоохранительным органам провести расследование случаев отсутствия регистрации, которые «могут указывать на систематическое несоблюдение» законодательства в каждом штате.

В настоящее время брокеры могут продавать персональные данные пользователей, взятые из приложений и других веб-сервисов, без их ведома. В прошлом году Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB) США намеревалось ввести запрет на продажу брокерами номера социального страхования, но в министерстве финансов отказались от этих планов.