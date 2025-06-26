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«Мы возводили стены, а должны были строить мосты»: на PS5 вышла Death Stranding 2: On the Beach, а Кодзима опубликовал финальный трейлер игры

Как и было обещано, 26 июня состоялся полноценный релиз горячо ожидаемого курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach от гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) и его студии Kojima Productions.

Источник изображений: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Вслед за первой частью Death Stranding 2: On the Beach дебютировала только на консолях — теперь это PS5, а не PS4. Стоимость стандартного издания составляет $70, а расширенного (включало доступ к игре с 24 июня) — $80.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach сопровождался смонтированным лично Кодзимой финальным трейлером игры. Ролик продолжительностью шесть минут начинается с фразы: «Мы возводили стены, а должны были строить мосты».

Трейлер демонстрирует предваряющие основной сюжет события Death Stranding 2: On the Beach, главных и второстепенных персонажей, сражения, разнообразные австралийские пейзажи и многочисленные геймплейные возможности.

По сюжету Death Stranding 2: On the Beach курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — местом действия второй части стала Австралия.

Источник изображения: X (suginoki7777777)

Источник изображения: X (suginoki7777777)

«Надеюсь, вам понравится игра. В ходе пандемии иногда казалось, что мы никогда её не закончим… Теперь, когда этот день наступил, меня переполняют чувства. Спасибо вам всем огромное!»написал Кодзима по случаю релиза.

В преддверии релиза Death Stranding 2 получила первые оценки от профильной прессы. Вопреки попыткам Кодзимы сделать игру более противоречивой, критики приняли сиквел теплее, чем оригинальный релиз.

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Теги: death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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