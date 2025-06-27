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В Китае стартовали продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7 по цене от $35 000

Вчерашний вечер оказался неожиданно богатым на ассортимент новинок Xiaomi, но главной из них всё же был кроссовер YU7, который хоть и был представлен ещё в мае, до сих пор не отгружался клиентам. Теперь продажи стартовали официально, и за первые три минуты машина успела обрести более 200 000 желающих её купить, оформивших предварительный заказ.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Как уточняет CarNewsChina, в течение первого часа продаж было оформлено 289 000 предварительных заказов. Сама процедура подразумевает внесение возвратного депозита в размере $700, который гарантирует автоматическое резервирование электромобиля на семь ближайших дней. За $2800 можно сразу же зарезервировать почти готовую машину из числа находящихся на складе или в производстве, но таковых явно меньше, чем желающих купить. Цены стартовали с отметки $35 300 за заднеприводный вариант YU7 с запасом хода 820 км по циклу CLTC. При этом главный конкурент в лице Tesla Model Y в Китае стоит на $1400 больше. Как известно, Xiaomi намеревается сделать YU7 более популярным, чем кроссовер Tesla Model Y — по крайней мере, на китайском рынке.

Как и было заявлено в мае, Xiaomi YU7 будет предлагаться в трёх модификациях: Standard, Pro и Max. Первая может быть только заднеприводной с мощностью единственного тягового двигателя 235 кВт (320 л.с.) и тяговой батареей типа LFP ёмкостью 96,3 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 835 км по циклу CLTC. Даже такой кроссовер способен набирать скорость 100 км/ч за 5,88 секунды.

YU7 Pro с такой же батареей сочетает уже полный привод с совокупной мощностью тяговых электродвигателей 365 кВт (496 л.с.). Такая машина разгоняется до 100 км/ч за 4,27 секунды и предлагает запас хода до 770 км по циклу CLTC. Её стоимость начинается с отметки $38 700.

Наконец, старшая YU7 Max также предлагает полный привод, но мощность силовой установки возрастает до 508 кВт (691 л.с.), а время разгона до 100 км/ч сокращается до 3,23 секунды. Данная модификация кроссовера уже использует батарею типа NCM ёмкостью 101,7 кВт·ч, чьего полного заряда теоретически должно хватать на 760 км пути по циклу CLTC. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 км/ч. Силовая архитектура YU7 позволяет на станции экспресс-зарядки восполнять 620 км запаса хода за 15 минут. При этом с 10 до 80 % ёмкость аккумулятора восстанавливается за 12 минут. Такой кроссовер оценивается уже в $46 000.

Над аэродинамикой машины дизайнеры поработали основательно, снизив коэффициент лобового сопротивления до 0,245. Помимо утапливаемых дверных ручек, достижению этого показателя способствуют и активные заслонки за фальшрадиаторной решёткой, а также система воздушных каналов, протянутых от передней светотехники до специальных «ноздрей» в капоте.

Общий объём пространства для багажа и хранения различных вещей в салоне Xiaomi YU7 составляет 1970 литров. Предусмотрен холодильник объёмом 4,6 литра, а также акустическая система с 25 динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Примечательно, что Xiaomi не поскупилась на полную поддержку интеграции с устройствами и сервисами конкурирующей Apple. Поддерживаются не только CarPlay и Apple Music, но даже управление функциями электромобиля с умных часов Apple Watch. За активную помощь водителю отвечает фирменная система с лидаром во всех комплектациях YU7 и процессором Nvidia Thor, который обеспечивает производительность на уровне 700 TOPS.

Выпускать YU7 компания Xiaomi будет на своём втором предприятии в Пекине, позволяющем производить 150 000 машин в год. Его собираются ввести в строй в следующем месяце, но некоторое количество кроссоверов YU7 уже собрано заранее. При этом очевидно, что при текущем количестве предварительных заказов многим клиентам придётся ждать поставки машины до 2026 года.

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Теги: xiaomi, xiaomi yu7, китай, электромобиль
xiaomi, xiaomi yu7, китай, электромобиль
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