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Фанаты Xbox 360 получили от Microsoft «мягкий» намёк о моральном устаревании своей консоли

Пользователи Xbox 360 обнаружили, что Microsoft выпустила обновление для главного экрана консоли. Оно устранило давнюю проблему с отображением обложек игр, которая досаждала игрокам этой платформы, но вместе с этим добавило на экран баннеры, рекламирующие новые Xbox Series X/S.

Источник изображения: Trackwalker / Reddit

Источник изображения: Trackwalker / Reddit

Как сообщают пользователи Reddit и подтверждает издание The Verge, после апдейта появились большие баннеры, призывающие владельцев задуматься о переходе на следующее поколение приставок. Напомним, последнее серьёзное обновление для Xbox 360 было выпущено вскоре после закрытия онлайн-магазина Microsoft в июле 2024 года, когда из интерфейса убрали устаревшие разделы и плитки. Тогда же появился баг, из-за которого обложки игр отображались растянутыми и искажёнными. Теперь эта проблема решена, но вместо неё появилось что-то другое — реклама.

На главном экране появились два типа баннеров: один просто с изображением Xbox Series X и S, а другой с QR-кодом, ведущим на сайт Microsoft с призывом «Ощутить всю мощь нового поколения Xbox». Однако при нажатии на рекламу ничего не происходит — чтобы перейти по ссылке, придётся вручную сканировать QR-код с помощью смартфона или планшета. Далее пользователям предлагают ознакомиться с преимуществами новых консолей и, возможно, задуматься о переходе на более современную модель.

Xbox 360 остаётся самой продаваемой игровой приставкой в истории Microsoft. С момента выхода в 2005 году было реализовано около 84 миллионов устройств. Даже после появления Xbox One она оставалась популярной, особенно в таких странах как Мексика, где значительная часть геймеров перешла на новые модели лишь после выпуска Xbox Series X/S. Онлайн-магазин консоли проработал 19 лет, но теперь, судя по всему, Microsoft мягко намекает, что пора двигаться дальше.

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Теги: microsoft, игры, xbox 360, игровые консоли
microsoft, игры, xbox 360, игровые консоли
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