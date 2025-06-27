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Страшно интересно: Capcom показала первый геймплей Resident Evil Requiem и раскрыла подробности амбициозного хоррора

Как и было обещано, в рамках прошедшей с 26 на 27 июня трансляции Capcom Spotlight японский издатель и разработчик Capcom поделился новыми кадрами и подробностями амбициозного хоррора Resident Evil Requiem.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

По словам руководителя разработки Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), Resident Evil Requiem родилась из отменённой мультиплеерной версии игры с открытым миром (немного кадров из неё), однако в Capcom решили, что фанаты хотят другого.

Resident Evil Requiem представляет собой офлайновую одиночную игру, построенную вокруг идеи «увлекательного ужаса» — пользователь боится, но всё равно не может оторваться от прохождения (другими словами, когда страшно интересно).

Главной героиней игры выступает технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт (дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak). Она владеет огнестрельным оружием, однако куда более уязвима по сравнению с типичным протагонистом в серии.

Наканиси признался, что команда рассматривала добавление в игру Леона, но сочла его плохим выбором для хоррора. В то же время вдобавок к ужасам Requiem предлагает и «захватывающий экшен». По слухам, герой в проекте всё же появится.

Суммарно на Capcom Spotlight показали меньше минуты игрового процесса Resident Evil Requiem (см. ролик выше) с видом от первого и третьего лица, включая столкновение с преследующим Грейс монстром.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. По сюжету Грейс расследует череду смертей от неизвестного заболевания. Находки приведут героиню туда, где всё началось — в Раккун-Сити.

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Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
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