В очаровательном приключении The Plucky Squire появился хардкорный режим для тех, кому игра показалась слишком лёгкой

Приключенческая игра The Plucky Squire («Отважный паж») от Devolver Digital и разработчиков из All Possible Futures получила крупное контентное обновление, которое решает вторую из двух главных проблем игры.

Напомним, в обзоре для 3DNews Алексей Лихачёв выделил два недостатка The Plucky Squire — её одержимость отрывать пользователя от геймплея и чересчур низкую сложность, подкреплённую примитивными сражениями.

Первую проблему разработчики решили в декабре выпуском режима Streamlined Mode, который позволяет пройти игру в более высоком темпе, а за вторую взялись в вышедшем накануне обновлении The Challenge Update.

Патч добавляет два новых режима — «Испытание» и «Железный паж». Первый предлагает усложнённый геймплей, а второй — то же самое, но с перманентной смертью (в случае гибели игру придётся начинать заново).

Особенности режима «Испытание»:

новые враги и усложнённые версии существующих противников;

более сложные мини-игры (за исключением нескольких) и боссы;

структурные изменения некоторых уровней (в частности, боевых и платформенных);

возможность проматывать диалоги зажатием кнопки;

пять новых достижений, в том числе за прохождение режима.

На момент публикации обновление The Challenge Update вышло только для версии The Plucky Squire в Steam. Разработчики обещают, что до консолей патч доберётся в самое ближайшее время.

The Plucky Squire дебютировала в сентябре 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. По случаю выпуска патча и начала летней распродажи игра продаётся в сервисе Valve с 35-процентной скидкой (715 рублей до 10 июля).