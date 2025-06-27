«Это ужас, а не дубляж»: русская озвучка ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice получила дату выхода и разочаровала фанатов

Студия GamesVoice, специализирующаяся на локализации компьютерных игр, объявила об окончании работ над русской озвучкой ремейка психологического хоррора Silent Hill 2 от студии Bloober Team.

Напомним, GamesVoice провела сбор средств (480 тысяч рублей) на неофициальный дубляж ремейка Silent Hill 2 прошлой осенью. Пока студия собиралась с силами, свою версию озвучки уже выпустила команда Mechanics VoiceOver.

Как стало известно, русская озвучка ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice выйдет уже завтра, 28 июня. Русификатор будет доступен для бесплатного скачивания с официального сайта команды.

«Производство локализации завершено. Путь оказался весьма тихим и довольно холмистым, но уже завтра вы сможете оценить результат наших трудов. Подготовьтесь, установив игру заранее», — посоветовали в GamesVoice.

Анонс даты выхода русской озвучки от GamesVoice сопровождался дублированной версией сюжетного трейлера ремейка Silent Hill 2, вышедшего в августе. Судя по комментариям, у многих зрителей ролик оставил негативное впечатление.

Пользователи раскритиковали подбор актёров (исполнители ролей держатся в секрете) и несоответствие интонаций оригинальным. «Это ужас, а не дубляж», — уверен Tyler Durden в VK.

Ремейк Silent Hill 2 дебютировал 8 октября 2024 года на PC (Steam) и PS5. Несмотря на предрелизный скепсис, переосмысление заслужило высокие оценки критиков и игроков, а продажи за три месяца превысили 2 млн копий.