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Facebook✴ захотел покопаться в фотографиях на смартфонах пользователей — скорее всего, для обучения ИИ

Пользователи Facebook, пытающиеся опубликовать новую историю, сталкиваются со всплывающим сообщением соцсети с просьбой дать согласие на «облачную обработку» медиафайлов, хранящихся в памяти смартфона и не опубликованных на платформе, пишет TechCrunch. Ресурс предупреждает, что, получив такое разрешение, Meta вполне может использовать ваши фото для обучения своих ИИ-моделей.

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Как объясняется во всплывающем сообщении, нажав на кнопку «Разрешить», вы позволяете Facebook на постоянной основе загружать медиафайлы из вашей фотогалереи в своё облако (то есть на серверы компании) на основе такой информации, как время, местоположение или тематика снимков, чтобы создавать «такие идеи, как коллажи, резюме, ИИ-рестайлинг или темы, например, дни рождения или выпускные».

В уведомлении также отмечается, что только вы сможете видеть эти предложения, а ваши медиафайлы не будут использоваться для таргетинга рекламы.

Однако, как предупреждает TechCrunch, нажав кнопку «Разрешить», пользователь одновременно соглашается с «Условиями обслуживания ИИ Meta», которые позволяют искусственному интеллекту анализировать «медиа и черты лица» на этих неопубликованных фотографиях, а также дату их создания и наличие других людей или объектов на снимках. Также вы предоставляете Meta право «сохранять и использовать» эти личные данные.

Meta сообщила ресурсу The Verge, что на данный момент она не обучает ИИ-модели с помощью этой новой функции и неопубликованных фотографий пользователей.

Компания утверждает, что функция находится «на очень раннем этапе», безвредна и полностью добровольна. «Мы изучаем способы сделать обмен контентом в Facebook более удобным, тестируя предложения готового к публикации и курируемого контента из фотогалереи пользователя. Эти предложения предоставляются только при желании пользователя, видны только ему (если он не решит ими поделиться) и могут быть отключены в любой момент. Фотогалерея камеры может использоваться для улучшения этих предложений, но не применяется для обучения ИИ-моделей в рамках данного теста», — заявила менеджер по связям с общественностью Meta Мария Кубета (Maria Cubeta).

Тем не менее, как подчёркивает The Verge, в отличие от Google, которая прямо указывает, что не обучает генеративные ИИ-модели на персональных данных из «Google Фото», актуальные условия использования ИИ Meta, вступившие в силу 23 июня 2024 года, не проясняют, будут ли неопубликованные фотографии, загружаемые в рамках «облачной обработки», использоваться в качестве обучающих данных для ИИ-моделей компании.

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Теги: me, ff, искусственный интеллект, фото
me, ff, искусственный интеллект, фото
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