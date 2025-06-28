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Монополия Nvidia пошатнулась: OpenAI начала использовать чипы Google

OpenAI начала использовать ИИ-ускорители TPU компании Google для поддержки работы ИИ-чат-бота ChatGPT и связанных с ним сервисов. Это стало её первым значительным шагом в направлении отказа от исключительного использования чипов Nvidia в рамках стратегии по снижению зависимости от инфраструктуры, управляемой Microsoft, сообщил The Information.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

OpenAI арендует у Google Cloud тензорные процессоры (TPU) с целью сокращения расходов, связанных с вычислениями инференса — процесса использования ИИ-модели для генерации результатов в ответ на запросы после завершения её обучения. Решение OpenAI использовать TPU от Google может означать повышение их статуса в качестве экономически эффективной альтернативы широко используемым GPU компании Nvidia, которая доминирует на рынке ИИ-ускорителей, отметил ресурс investing.com.

Ранее OpenAI для обучения и развёртывания своих ИИ-моделей использовала оборудование на базе чипов Nvidia, в основном через партнёрство с Microsoft и Oracle. Новый партнёр, Google, хотя и предоставляет OpenAI некоторые вычислительные мощности на базе TPU, не предлагает ей самые мощные версии своих ускорителей, сообщают источники The Information.

Следовательно, самые продвинутые версии TPU Google зарезервировала для внутреннего использования, включая работу над собственными большими языковыми моделями в рамках проекта Gemini. Тем не менее, для OpenAI доступ даже к более ранним версиям TPU представляет собой шаг в направлении диверсификации вычислительной инфраструктуры на фоне растущего спроса на ИИ-чипы в отрасли.

На данный момент неясно, будет ли OpenAI использовать TPU Google для обучения моделей или ограничится только применением для инференса. По мере роста конкуренции и углубления ограничений ресурсов гибридная инфраструктура может обеспечить компании больше гибкости в использовании вычислительных мощностей для масштабирования.

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Теги: openai, tpu, google, ии
openai, tpu, google, ии
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