Первые огневые испытания ускорителя для лунных и марсианских ракет SLS закончились яркой и шумной аномалией

Northrop Grumman провела первые статические огневые испытания модернизированного бокового ускорителя BOLE для ракет Space Launch System компании ULA. Это самый крупный в истории запусков пятисегментный ускоритель. Подготовленная для испытаний версия предназначена для миссий Artemis-9 и последующих, которые должны доставлять корабли не только на Луну, но и на Марс. Испытания закончились взрывом и разрушением сопла, что трудно назвать успешным результатом.

Корпус ускорителей BOLE изготавливается из углепластика. Ускорители для миссий Artemis с четвёртой по восьмую включительно будут производиться по традиционной технологии — из стали. Кроме того, Northrop Grumman изменила состав твёрдотопливной смеси для новых ускорителей. Всё это в совокупности должно позволить увеличить тягу каждого из двух ускорителей для ракеты SLS на 10 %, что эквивалентно доставке дополнительных пяти тонн груза на Луну.

Первое испытание нового ускорителя состоялось 26 июня 2025 года. В реальном полёте ракеты он должен работать чуть более двух минут. Однако во время статических огневых испытаний при максимальной тяге на сотой секунде произошёл взрыв в боковой части сопла, после чего оно разрушилось и разлетелось на фрагменты. Несмотря на это, ускоритель продолжал работать и выдавать тягу до полного выгорания топлива (аномалия заметна примерно на 20-й минуте видео ниже).

Как позже лаконично заявили в компании, во время испытаний были получены ценные данные для дальнейшего совершенствования модернизированных боковых ускорителей BOLE. Стоит отметить, что в октябре 2024 года похожая аномалия произошла с ракетой-носителем Vulcan компании United Launch Alliance. Тогда сопло одного из двух ускорителей разрушилось в воздухе во время подъёма ракеты, но, к счастью, это не привело к катастрофе. Позднее компания установила причину разрушения и устранила её.

До миссии Artemis-9, для которой понадобятся ускорители BOLE, пройдёт ещё несколько лет. За это время можно будет устранить все недочёты, неизбежные на этапе разработки любой новой технологии. Другое дело, что администрация Дональда Трампа предлагает NASA завершить программу Artemis после третьего полёта ракеты SLS. Сенатская версия бюджета агентства более мягкая и допускает запуски Artemis-4 и Artemis-5. В любом случае у ускорителей BOLE не так много шансов оказаться востребованными. Но контракт есть контракт: NASA выделила средства на их разработку, и компания Northrop Grumman продолжает выполнять обязательства.