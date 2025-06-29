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Meta✴ переманила из OpenAI ещё четырёх специалистов в области ИИ

На уходящей неделе стало известно, что Meta Platforms удалось пополнить штат своих специалистов по искусственному интеллекту тремя выходцами из стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT. Новая информация позволяет понять, что этим дело не ограничилось, и в Meta из OpenAI перешли ещё четыре серьёзных специалиста в этой сфере.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники поясняет, что в пятницу Meta были заключены с контракты с ещё четырьмя бывшими сотрудниками OpenAI: Цзяхой Ю (Jiahui Yu), Шучао Би (Shuchao Bi), Шэнцзя Чжао (Shengjia Zhao) и Хонъю Чжэном (Hongyu Zhen). Утверждается, что формированием новой команды в составе Meta занимается Александр Ван (Alexandr Wang), перешедший в компанию после покупки ею 49 % его стартапа Scale AI за $14,3 млрд. Все они, как ожидается, будут работать в Meta над созданием так называемого «сильного» искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, в OpenAI Цзяхой Ю руководил группой специалистов, изучающих особенности восприятия, трое других «перебежчиков» также занимали серьёзные посты. На каких условиях были завербованы специалисты, судить сложно, но ранее в прессе появлялись данные о готовности Meta выплачивать нужным соискателям по $100 млн. Первым о новых назначениях в субботу сообщило издание The Information, агентству Bloomberg подтвердить переход специалистов в упоминаемых компаниях или у них лично не удалось.

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Теги: openai, me, ии, кадровые перестановки
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