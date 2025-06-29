Meta✴ переманила из OpenAI ещё четырёх специалистов в области ИИ

На уходящей неделе стало известно, что Meta✴ Platforms удалось пополнить штат своих специалистов по искусственному интеллекту тремя выходцами из стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT. Новая информация позволяет понять, что этим дело не ограничилось, и в Meta✴ из OpenAI перешли ещё четыре серьёзных специалиста в этой сфере.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники поясняет, что в пятницу Meta✴ были заключены с контракты с ещё четырьмя бывшими сотрудниками OpenAI: Цзяхой Ю (Jiahui Yu), Шучао Би (Shuchao Bi), Шэнцзя Чжао (Shengjia Zhao) и Хонъю Чжэном (Hongyu Zhen). Утверждается, что формированием новой команды в составе Meta✴ занимается Александр Ван (Alexandr Wang), перешедший в компанию после покупки ею 49 % его стартапа Scale AI за $14,3 млрд. Все они, как ожидается, будут работать в Meta✴ над созданием так называемого «сильного» искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, в OpenAI Цзяхой Ю руководил группой специалистов, изучающих особенности восприятия, трое других «перебежчиков» также занимали серьёзные посты. На каких условиях были завербованы специалисты, судить сложно, но ранее в прессе появлялись данные о готовности Meta✴ выплачивать нужным соискателям по $100 млн. Первым о новых назначениях в субботу сообщило издание The Information, агентству Bloomberg подтвердить переход специалистов в упоминаемых компаниях или у них лично не удалось.